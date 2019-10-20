с чего всё началось

Подчёркивается, что Росстат также улучшил оценку по динамике реальных доходов населения во втором квартале — снижение показателя оценивается в 0,1% вместо 0,2%.

Политика Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Происшествия Россиянка оставила сына в подъезде и исчезла Жительница Якутска оставила своего полуторагодовалого ребенка в подъезде жилого дома и исчезла, рядом с мальчиком она оставила сумку с вещами и продуктами.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на представителя компании YouDrive, с 21 октября сервис каршеринга предлагает клиентам купить машину из своего автопарка.

Происшествия Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.

Общество Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Происшествия Один полицейский убил другого в Нальчике По его данным, погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии, а убивший его в ППС имени А.Кадырова МВД Чечни.