Экономика
Телекомпания ГрозныйРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян
Подчёркивается, что Росстат также улучшил оценку по динамике реальных доходов населения во втором квартале — снижение показателя оценивается в 0,1% вместо 0,2%.
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с чего всё началось
В третьем квартале реальные доходы россиян показали +3% год-к-году после снижения в -0,1%, -2,5% и -2% в предыдущие три квартала, сообщила служба в четверг.Агентство новостей розничной торговли17 октября в 09:00
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