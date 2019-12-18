Экономика

АрбузАрбузРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян

Росстат продолжает сообщать жителям России о том, какими темпами растут их (жителей) доходы. На сайте ведомства обнародованы уточненные данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в 2018 году.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило
 Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.
Ведомости18 декабря в 11:09

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Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвы18 декабря в 12:01

Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения

РБКвчера в 03:37

Росстат повысил оценку реальных доходов за 2018-2019 год на фоне новых данных по вкладам

ПРАЙМвчера в 02:57

Росстат уточнил данные по реальным доходам населения России за 2019 год

Говорит Москвавчера в 02:53

Росстат объяснил пересмотр данных о доходах населения

Rambler News Serviceвчера в 03:43

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%

RT на русском18 декабря в 11:58

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Ведомости18 декабря в 11:09
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Происшествия

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

РБК вчера в 17:19
Происшествия

В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли автоматы и патроны

Отмечается, что среди оружия были два автомата "Сайга" и карабин "Вепрь". Кроме того, в доме нашли большой запас патронов.
Газета.Ru 01:55
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
ТАСС 01:13
Общество

Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод

Среди городов России наибольший объем загрязненных сточных вод сбрасывают в природные водоемы Москва и Санкт-Петербург.
РБК 01:53
Политика

Bild назвал «войной» заявления Меркель о санкциях США

Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решительном осуждении санкций США против газопровода «Северный поток — 2» являются «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу, пишет 19 декабря немецкий таблоид Bild.
REGNUM вчера в 20:57
Происшествия

В центре Москвы задержали вооружённых участников потасовки в ресторане

Как передаёт РИА Новости, охранник заведения сделал замечание молодым людям за непристойное поведение и попросил их удалиться.
Говорит Москва 01:51
Общество

Путин пообещал сохранить школу, где учат родному алтайскому языку

Российская газета вчера в 08:37
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
REGNUM 00:33
Общество

В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Коммерсантъ вчера в 21:56
Общество

Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала бакалавр по биохимии

Известия 01:17
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.
РБК вчера в 23:00
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
ТАСС вчера в 22:04
Происшествия

Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве

Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
ТАСС 01:27
Общество

СМИ сообщили о госпитализации актрисы Людмилы Максаковой

Как сообщает Telegram-канал Mash, пациентка сдаёт дополнительные анализы.
Говорит Москва 01:58
Технологии

Уникальный самолет пополнил сегодня парк авиапредприятия «Северсталь»

Сегодня парк авиапредприятия в Череповце пополнил новый пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100.
Cod35.ru вчера в 04:34
Экономика

Владелец «Ланита» купил разработчика киберзащиты для «Платона»

Президент группы компаний «Ланит» Филипп Генс купил разработчика средств защиты информации «Код Безопасности», сообщает РБК со ссылкой на Генса.
Ведомости 01:33
Экономика

Ловля блоков: банки объединили системы против мошенников и террористов

Мошенники и террористы Крупнейшие российские компании по кибербезопасности разработали технологию для антифрод-систем, которая позволяет выявлять отмывание денег (модуль AML — Anti-Money Loundering).
Известия вчера в 16:01
Экономика

В режиме умеренного предновогоднего ралли

Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.
Finam.Ru 01:20
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 Lite рассекречен

На сайте Slashleaks опубликовали подробные технические характеристики нового смартфона Samsung Galaxy S10 Lite, который должен стать самой доступной моделью текущей флагманской линейки южнокорейского производителя.
iXBT.com 00:08
Технологии

Федор Конюхов пересечет Атлантический и Тихий океаны на катамаране на солнечной энергии

Российский путешественник Федор Конюхов планирует в 2021-2022 годах совершить первый одиночный переход через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии.
ТАСС 01:35
Интернет

Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе

В ноябре американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей соцсетей.
РБК 01:47
Происшествия

В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника

Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который вечером в четверг после уроков сел в маршрутное такси в Челябинске, чтобы ехать домой, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
РИА Новости 01:18
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем

Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности двигателя, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Баландино.
RT на русском 01:38
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:24
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года

Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года, сообщила газета Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:42
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Ведомости вчера в 17:14
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ вчера в 22:45
Как работают Яндекс.Новости?
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