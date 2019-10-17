с чего всё началось

За январь-сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении. Денежные доходы россиян (в среднем на душу населения) в III квартале выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,085 тыс. рублей.

Происшествия В Новосибирске в туалете школы нашли мертвой школьницу 17 октября в Новосибирске в туалете школы микрорайона ОбьГЭС было найдено тело 15-летней школьницы.

Происшествия В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Авто В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.

Музыка Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.

Общество Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2 Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».

Общество Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.

Армия и оружие Песков прокомментировал соглашение Турции и США по операции в Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить от Анкары информацию о соглашении Турции с США о 120-часовом перемирии в Сирии, где турецкая армия ведет действия против курдов-боевиков.

Происшествия Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.

Кино В сети появился трейлер фильма «Лёд 2» Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.

Политика МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.

Общество NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.

Хоккей Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей 17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Армия и оружие Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019» В ходе учений "Гром-2019" прошли пуски баллистических и крылатых ракет. Видео опубликовало Минобороны России в соцсети Facebook.

Общество В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.

Спорт Губернатор Токио собралась провести Олимпиаду на Курильских островах Губернатор Токио Юрико Коикэ предложила провести на «северных территориях» марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года, 17 октября сообщает информационное агентство Японии Киодо Цусин.

Политика РФ официально инициировала перенос из США комитета Генассамблеи ООН Россия официально вынесла на рассмотрение ООН инициативу по переносу комитета Генассамблеи ООН из Соединённых Штатов.

Политика Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима "США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп.

Армия и оружие Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.

Политика США вводят пошлины на европейские товары В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.

Политика Песков прокомментировал возможное приглашение Путина на саммит G7 Кремль «с удовольствием» ознакомится с возможным приглашением президента России Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.

Армия и оружие По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.