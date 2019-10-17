Экономика
ТАССРосстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян
За январь-сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении. Денежные доходы россиян (в среднем на душу населения) в III квартале выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,085 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить1630
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).РБКвчера в 09:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Рост реальных располагаемых доходов россиян в 3-м квартале составил 3% - Росстат
Финмаркетвчера в 09:46
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Политика
Трамп подтвердил отставку министра энергетики
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что министр энергетики Рик Перри подал прошение об отставке.
Российская газета вчера в 20:12
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета вчера в 01:30
Армия и оружие
Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии
Интерфакс 16 октября в 10:59
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Общество
Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Происшествия
В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
Газета.Ru вчера в 23:02
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 12:33
Авто
Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback
Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
Автоновости дня 16 октября в 09:12
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Наука
Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
Американские ученые узнали, что некоторые люди могут высыпаться всего за четыре, а не за восемь часов сна.
МедиаПоток вчера в 11:14
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан вчера в 00:29
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости вчера в 17:18
Общество
В Нью-Йорке закроют самую большую в мире тюрьму
Городской совет Нью-Йорка одобрил план ликвидации к 2026 году крупнейшего в мире тюремного комплекса «Райкерс Айленд» (Rikers Island).
РБК 00:28
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол
Хозяева победили во встрече со счетом 5:2. В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев стал автором гола.
Sportbox.RU вчера в 21:43
Здоровье
Неприятный запах тела может зависеть от рациона
Live24 вчера в 02:02
Общество
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю, их частое потребление снижает риск заболеть коронароной недостаточностью и уменьшает концентрацию холестерина в крови.
ТАСС вчера в 01:39
Политика
Песков прокомментировал возможность приглашения Путина на саммит G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что в Кремле рассмотрят приглашение России на саммит G7 в 2020 году, сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 15:58
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России в 2019 году
С января по август 2019 года население России сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Известия вчера в 11:50
Политика
В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине
"Не было какой-либо услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и никакого расследования по выборам 2016 года", - пояснил Малвейни.
Газета.Ru вчера в 18:50
Футбол
Засеев: в «Уфе» Зинченко штрафовали за дополнительные тренировки
Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день.
Чемпионат вчера в 09:54
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08
Экономика
ВВП Китая за первые три квартала 2019 года прибавил 6,2%
ВВП Китая вырос на 6,2% в годовом исчислении за первые три квартала 2019 года, достигнув отметки 69,78 трлн юаней (около $9,87 трлн), сообщили 18 октября в Национальном бюро статистики КНР.
REGNUM 00:41
Политика
МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране
Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.
РБК вчера в 16:52
Авто
Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.
Автоновости дня вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас подурачился со своими детьми под песню Юрия Никулина
Энрике Иглесиас подурачился со своими детьми под песню Юрия Никулина Знаменитый исполнитель в последнее время во всю осваивает новую для себя роль – заботливого папы двух замечательных малышей.
Экспресс газета вчера в 16:21