Экономика

ТАССТАССРосстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

За январь-сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении. Денежные доходы россиян (в среднем на душу населения) в III квартале выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,085 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf
).
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