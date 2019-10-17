с чего всё началось

За январь-сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении. Денежные доходы россиян (в среднем на душу населения) в III квартале выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,085 тыс. рублей.

Политика Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец» Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

Политика Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».

Общество Росстат сообщил о сокращении населения России в 2019 году С января по август 2019 года население России сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Игры The Elder Scrolls 6: новости об игре Компания Bethesda не дает конкретики – известно только, что дата выхода игры The Elder Scrolls 6 зависит от того, когда выпустят Starfield.

Политика Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.

Общество Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск 17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.