Экономика
RT на русскомРосстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
Читать в источнике
Оценить1487
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Армия и оружие
Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира»
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Политика
МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране
Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные прививки
БЦЖ, которая выглядит безобидной на первый взгляд, могут отозвать, потому что они может привести к серьезным осложнениям через полтора-два года, а АКДС, разные сыворотки, иммуноглобулины и аллергены – к смерти спустя 30 дней.
Происшествия
Обвиняемый по делу о теракте в метро заявил о давлении следствия
Обвиняемый по делу о теракте в петербургском метро Аброр Азимов заявил на заседании Второго Западного окружного военного суда 17 октября, что ранее дал признательные показания под давлением.
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Здоровье
Руденя выступил с рядом инициатив в рамках реализации нацпроекта
С рядом инициатив в рамках реализации национального проекта "здравоохранение" выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Футбол
В Англии был забит гол головой со своей половины поля
Футбол
Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
Авто
В России запретят ездить без номеров на новых авто
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 января в России вступает в силу закон, согласно которому все автомобили должны быть зарегистрированы.
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
Происшествия
С каких телефонных номеров калининградцам звонят мошенники
Звонки калининградцам от мошенников чаще всего поступают с номеров, которые начинаются с московского кода 8(495).
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Политика
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit
Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
Наука
В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц
Кино
Анджелина Джоли опять обзавелась рогами
Выяснялось, что Малефисента, несмотря на рога и пугающе острые скулы, на самом деле не столько злая, сколько обиженная - жизнью, и особенно мужчинами.
Политика
Путин поручил не допустить сбоев в отоплении в Приангарье и ДФО
Российский президент Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке поручил не допустить никаких сбоев в отоплении в пострадавших регионах.
Культура
Дробыш прокомментировал иск Кормухиной к Гагариной из-за «Кукушки» Цоя
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказался относительно иска певицы Ольги Кормухиной против исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Армия и оружие
Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
Наука
До острова Наксос древние люди добрались уже 200 тысяч лет назад
Международная исследовательская группа во главе с учеными из канадского Университета МакМастера обнаружила доказательства того, что остров Наксос был заселен неандертальцами и более ранними людьми, по крайней мере, 200 000 лет назад, что на десятки тысяч лет раньше, чем считалось.
Футбол
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.