с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Армия и оружие Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира» Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.

Общество Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Политика МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные прививки БЦЖ, которая выглядит безобидной на первый взгляд, могут отозвать, потому что они может привести к серьезным осложнениям через полтора-два года, а АКДС, разные сыворотки, иммуноглобулины и аллергены – к смерти спустя 30 дней.

Происшествия Обвиняемый по делу о теракте в метро заявил о давлении следствия Обвиняемый по делу о теракте в петербургском метро Аброр Азимов заявил на заседании Второго Западного окружного военного суда 17 октября, что ранее дал признательные показания под давлением.

Здоровье В США более 30 человек скончались от вейпинга Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.

Авто В России запретят ездить без номеров на новых авто Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 января в России вступает в силу закон, согласно которому все автомобили должны быть зарегистрированы.

Общество «Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Кино Анджелина Джоли опять обзавелась рогами Выяснялось, что Малефисента, несмотря на рога и пугающе острые скулы, на самом деле не столько злая, сколько обиженная - жизнью, и особенно мужчинами.

Политика Путин поручил не допустить сбоев в отоплении в Приангарье и ДФО Российский президент Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке поручил не допустить никаких сбоев в отоплении в пострадавших регионах.

Армия и оружие Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».

Наука До острова Наксос древние люди добрались уже 200 тысяч лет назад Международная исследовательская группа во главе с учеными из канадского Университета МакМастера обнаружила доказательства того, что остров Наксос был заселен неандертальцами и более ранними людьми, по крайней мере, 200 000 лет назад, что на десятки тысяч лет раньше, чем считалось.