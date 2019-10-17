с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

Политика Американских военных дипломатов сняли с поезда в Северодвинске В Архангельской области с поезда "Ненокса – Северодвинск" сняты трое американских дипломатов, которые заподозрены в нарушении правил пребывания иностранцев в России.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Армия и оружие Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Общество Аналитики сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами По данным аналитиков, на каждого жителя США в год приходится в среднем 240 яиц, что на 17% меньше, чем в России.

Кино В «Пионере» пройдет премьера «Мысленного волка» Гай Германики В московском кинотеатре «Пионер» 21 октября состоится премьера мистического фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк».

Фигурное катание Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Общество Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.

Происшествия В Каменске-Уральском прощаются с убитой Ксенией Каторгиной В Каменске-Уральском прощаются с 27-летней Ксенией Каторгиной, убитой из-за ее машины Audi Q5, которую девушка хотела продать.

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Политика США готовят новые санкции против России из-за Сирии Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.

Авто Skoda продемонстрировала новую Skoda Octavia Компания Skoda показала на эскизах новую Skoda Octavia, в которой уже не будет двойных фар, а дизайн выполнят в стилистике флагманской модели «Суперб».

Политика Министр энергетики США подал в отставку Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США Россия сделала ООН официальное предложение, в котором указан проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения с территории США.

Шоу-бизнес Алла Пугачева снялась в дерзком образе для концерта В Сети появились новые фото Аллы Пугачевой в стильном и дерзком образе. Уже в ноябре Примадонна даст юбилейный концерт в Минске.

Армия и оружие National Interest назвал российское «оружие Судного дня» Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".

Политика Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.

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Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 17 октября.

Происшествия Силовики отпустили задержанного в Мексике сына наркобарона «Коротышки» Правоохранительные органы Мексики допустили бегство Овидио Гусмана Лоэры, сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по кличке "Коротышка", сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.