Экономика

ТАССТАССРосстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
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Росстат опубликовал статистику
 по доходам граждан в третьем квартале 2019 года, согласно которой рост среднедушевых доходов достиг 7,8 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года, а рост реальных располагаемых доходов составил три процента.
Lenta.ruвчера в 11:15

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Доходы оттолкнулись от дна

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РБКвчера в 10:56

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RT на русскомвчера в 10:14
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