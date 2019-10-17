с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

Политика В ЛНР обвинили Киев в откровенной лжи о принятии законов по амнистии Как утверждает представитель народной республики, «никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил, замглавы МИД Украины Василий Боднар сегодня доложил Раде, что «Украина приняла все законы для амнистии в Донбассе» и откровенно солгал».

Политика Соратник Порошенко задержан на Украине Экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский задержан при попытке выехать из Украины.

Общество Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.

Политика В Раде создали межфракционное объединение «Кубань» В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Политика В Приднестровье утилизируют 20 тысяч тонн оружия В Приднестровье в ближайшее время начнется утилизация оружия. Больше 20 тысяч тонн будет уничтожено или изъято.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Экономика Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».

Общество Всеобщая забастовка началась в Каталонии Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Космос Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Авто Внедорожник Mitsubishi Pajero уходит с российского рынка В ближайшие пару месяцев дилеры Mitsubishi прекратят продажи внедорожника Pajero на российском рынке вместе с завершением срока действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).