Экономика

ТАССТАССРосстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf
).
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