Экономика
ТАССРосстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
Читать в источнике
Оценить1716
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).РБКвчера в 09:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Рост реальных располагаемых доходов россиян в 3-м квартале составил 3% - Росстат
Финмаркетвчера в 09:46
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:46, Вашингтон
Политика
В ЛНР обвинили Киев в откровенной лжи о принятии законов по амнистии
Как утверждает представитель народной республики, «никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил, замглавы МИД Украины Василий Боднар сегодня доложил Раде, что «Украина приняла все законы для амнистии в Донбассе» и откровенно солгал».
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Политика
Соратник Порошенко задержан на Украине
Экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский задержан при попытке выехать из Украины.
Космос
SpaceX приступила к строительству ракет нового поколения Starship
Шоу-бизнес
Инесса Шевчук подала в суд на пластического хирурга
Несколько месяцев назад Инесса Шевчук обратилась к хирургу, чтобы увеличить грудь.
Общество
Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного
Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Политика
В Приднестровье утилизируют 20 тысяч тонн оружия
В Приднестровье в ближайшее время начнется утилизация оружия. Больше 20 тысяч тонн будет уничтожено или изъято.
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Экономика
Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты
Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».
Здоровье
Малышева составила список неэффективных лекарств от простуды
Телеведущая Елена Малышева рассказала, что большинство лекарств, которыми пытаются излечить себя россияне, на самом деле являются безрезультатными.
Футбол
В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля
Экономика
Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян
Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Общество
Всеобщая забастовка началась в Каталонии
Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Здоровье
Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
Космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос
В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Наука
Нейросеть сможет искать нарушения в работе мозга
Российские и немецкие нейрофизиологи создали искусственный интеллект, помогающий искать нарушения в работе мозга.
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero уходит с российского рынка
В ближайшие пару месяцев дилеры Mitsubishi прекратят продажи внедорожника Pajero на российском рынке вместе с завершением срока действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.