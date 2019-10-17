с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

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Происшествия На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.

Наука Ученые рассказали, к каким болезням приводит сидячий образ жизни Эксперты рассказали о том, какие болезни могут появиться у тех, кто ведет сидячий образ жизни.

Кино Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц» Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.

Происшествия В Москве из реабилитационного центра эвакуировали 80 детей Несколько десятков детей эвакуированы из здания в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Политика МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Политика В МИД РФ ответили на заявления Эквадора Глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин отметил, что если у Эквадора есть какие-либо озабоченности - есть механизмы сотрудничества.

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Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.

Космос В ESA исправили дефект парашютной системы ExoMars Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что им удалось доработать парашютную систему для миссии ExoMars.

Экономика В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Армия и оружие Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании «Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — пояснил Иванов.

Политика Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.

Армия и оружие The National Interest назвал российское «оружие Судного дня» Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».

Общество ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.

Происшествия Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.

Происшествия В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.

Армия и оружие Эрдоган захотел договориться с Россией по курдам Ранее Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.

Культура Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.

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Армия и оружие Минобороны к концу года получит восемь вертолетов Ка-52 «Аллигатор» Минобороны РФ к концу 2019 года получит 8 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", четыре из них уже готовы к передаче, сообщил управляющий директор Арсеньевской авиационной компании (ААК) "Прогресс" Юрий Денисенко.

Армия и оружие Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019» Под руководством президента России Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений «Гром-2019».