Банк России объяснил, что нынешний рост цен связан с ослаблением курса рубля, а также с желанием населения закупиться продуктами длительного хранения впрок из-за коронавируса. По прогнозам ЦБ, годовая инфляция в России в 2020 году составит 3,8–4,8 процента.

Росстат рассказал об инфляции в России

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