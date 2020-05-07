Экономика
Lenta.ruРосстат рассказал об инфляции в России
Банк России объяснил, что нынешний рост цен связан с ослаблением курса рубля, а также с желанием населения закупиться продуктами длительного хранения впрок из-за коронавируса. По прогнозам ЦБ, годовая инфляция в России в 2020 году составит 3,8–4,8 процента.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:36, Ашберн
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
РИА Новости 11:06
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Армия и оружие
БТР для Крайнего Севера появится в России
Никаких подробностей о грядущей новинке для российской армии гендиректор "Военно-промышленной компании" (ВПК), которая готовит бронеавтомобиль, Александр Красовицкий не сообщил.
Популярная механика 01:20
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
Общество
В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса
Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily 07:29
Авто
Южная Корея потребовала солидную компенсацию от Mercedes-Benz
Самый крупный штраф получит Mercedes-Benz — 63,4 миллиона долларов, эта сумма является рекордной для автомобильной отрасли страны.
Тарантас Ньюс 03:57
Политика
В Киеве заявили о желании вернуть Донбасс до конца года
12 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1» о том, что он хочет изменить Минские соглашения в части контроля над границей с Россией на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Rambler News Service 08:07
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3
Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).
3DNews 13:06
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина
В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС вчера в 04:22
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Кино
Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева
Российская газета вчера в 07:20
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий
Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Вести.Ru 13:37
Общество
В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 14:47
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru вчера в 15:44
Общество
Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами
Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
Космос
Крот InSight медленно продвигается вглубь поверхности Марса
AstroNews.ru вчера в 07:28
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 06:41
Политика
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнил, что до истечения указа главы государства о продлении режима нерабочих дней осталось пять дней.
РИА Новости 15:21
Политика
Трамп наложил вето на ограничение военных полномочий по Ирану
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая ограничивает полномочия главы государства в использовании военной силы против Ирана без согласия Конгресса.
Rambler News Service 01:02