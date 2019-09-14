Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосстат рассказал об увеличении числа россиян старше 100 лет

Росстат зафиксировал рост численности россиян, достигших возраста ста лет. По статистике ведомства, на 1 января этого года в России проживало 20582 человека, переступивших эту отметку.
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Росстат сообщил об увеличении числа россиян старше 100 лет

ТАСС00:07

Росстат: количество россиян старше 100 лет увеличилось в 2,5 раза за 10 лет

Коммерсантъ00:32

Росстат зафиксировал рост числа россиян старше 100 лет

RT на русском01:36

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Lenta.ru01:48

Росстат рассказал об увеличении числа россиян старше 100 лет

РИА Новости03:25

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РЕН ТВ01:19

Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет

Газета.Ru00:50
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:02, Вашингтон
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