Общество
РИА НовостиРосстат рассказал об увеличении числа россиян старше 100 лет
Росстат зафиксировал рост численности россиян, достигших возраста ста лет. По статистике ведомства, на 1 января этого года в России проживало 20582 человека, переступивших эту отметку.
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Политика
Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114
Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.
REGNUM 01:01
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что врачи действительно диагностировали актрисе Анастасии Заворотнюк четвертую стадию рака головного мозга.
iReactor вчера в 19:24
Происшествия
Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре
Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Космос
Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером
В институте астрономии РАН отметили, что астероиды такого размера подходят к нашей планете еженедельно.
Эхо Москвы 00:00
Фигурное катание
Медведева заняла второе место на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.
Sportbox.RU вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свое свадебное платье
Телеведущая Ксения Собчак разместила в истаграме фотографию, на которой она стоит перед большим зеркалом в длинном свадебном платье.
Национальная служба новостей вчера в 03:57
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM вчера в 04:48
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Политика
Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ
Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.
ТАСС 04:11
Политика
Новый премьер Украины выступил за прагматичные отношения с Россией
Украинское правительство выступает за выстраивание прагматичных отношений с Россией.
ФАН 06:03
Общество
Чемезов прокомментировал расследование ФБК о его квартире
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК прокомментировал информацию о своей недвижимости, которую в феврале опубликовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Lenta.ru 07:00
Шоу-бизнес
34-летняя Кира Найтли родила второго ребенка
Кира Найтли стала мамой во второй раз. Недавно журналисты узнали, что у звездной пары родился ребенок, пол и имя остаются загадкой.
OAnews 06:10
Армия и оружие
Российские моряки впервые провели задержание корабля в Арктике
Парламентская газета вчера в 12:03
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Певица Адель подала на развод с мужем
Ранее сообщалось, что популярная британская певица Адель рассталась со своим мужем, американским бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет совместного брака.
NewInform вчера в 04:46
Политика
Кучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений
Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.
Газета.Ru 04:48
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Футбол
Александр Розенбаум: от ЕВРО-2020 жду радости общения с футболом
РИА Новости вчера в 06:21
Политика
Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России
РБК вчера в 18:17
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна вчера в 17:54
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Происшествия
В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках
В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.
Коммерсантъ 06:53