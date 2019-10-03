Экономика
Вести ПодмосковьяРосстат: реальные доходы россиян увеличились
Реальные располагаемые доходы граждан России в третьем квартале 2019 года увеличились на 3% в годовом выражении. Рост реальных доходов отмечен впервые за четыре квартала, сообщает сайт Росстата. Этот рост стал самым быстрым с начала 2018 года.
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Росстат объясняет, что рост реальных доходов россиян обуславливается увеличением доли «серых» зарплат
Kazanfirst.ru20 октября в 13:47
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Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Политика
Путин заявил, что ОАЭ заинтересованы в проектах России и Египта
Владимир Путин, глава России, отметил заинтересованность Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в совместных проектах РФ и Египта.
NewInform 04:24
Общество
В Москве эвакуируют здание Совета Федерации
Ведомости 05:26
Политика
Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне
Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
RT на русском вчера в 07:19
Единоборства
Соперник Александра Волкова установит в Москве рекорд UFC
Согласившись на коротком уведомлении заменить выбывшего Джуниора Дос Сантоса в поединке с Александром Волковым на UFC Fight Night 163 в Москве, американский тяжеловес Грег Харди войдет в историю крупнейшего мма-промоушена.
FightTime.ru 03:55
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю
ТК Звезда вчера в 10:52
Общество
Строители начали испытывать нагрузкой железнодорожную часть Крымского моста
Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости 03:57
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:52
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Общество
Онколог назвал способы снизить риск развития рака
Онколог, доктор медицинских наук Николай Жуков рассказал "Комсомольской правде", как можно снизить риск развития онкозаболеваний.
РИА Новости 03:37
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Здоровье
Малышева назвала все лекарства, которые можно принимать просроченными
Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева рассказала о лекарствах, которые можно принимать по истечении срока годности.
Экономика сегодня вчера в 12:09
Экономика
Счетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации
Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы.
ТАСС 04:25
Происшествия
Мать погибшего калининградского футболиста: «Участок, в котором был сын, распустили в отпуск»
Sport24.ru 03:38
Общество
Главный нарколог Минздрава призвал запретить детское шампанское
Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн выступил в поддержку запрета о продаже детского безалкогольного шампанского, передает ТАСС.
Москва 24 02:23
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
На Урале пропала 14-летняя девочка
Вести.Ru 03:55
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомости вчера в 17:06
Экономика
Расходы на зарплаты бюджетников увеличат на 794 миллиона рублей
На повышение заработных плат работников бюджетной сферы Саратовской области предусмотрено 794,7 миллиона рублей.
Четвертая Власть 21 октября в 07:40
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами
В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
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Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Происшествия
В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами
Полицейские задержали одного из подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек.
РИА Новости 02:38
Общество
В Сочи впервые покажут плацкартный вагон с душем и холодильником
Известия вчера в 03:14
Общество
Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48