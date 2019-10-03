Экономика
Вести ПодмосковьяРосстат: реальные доходы россиян увеличились
Реальные располагаемые доходы граждан России в третьем квартале 2019 года увеличились на 3% в годовом выражении. Рост реальных доходов отмечен впервые за четыре квартала, сообщает сайт Росстата. Этот рост стал самым быстрым с начала 2018 года.
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Росстат объясняет, что рост реальных доходов россиян обуславливается увеличением доли «серых» зарплат
Kazanfirst.ru20 октября в 13:47
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Lenta.ru вчера в 19:17
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Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
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Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
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В резком росте доходов россиян усомнились
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В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты
В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города.
Российская газета вчера в 18:23
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Кремль объяснил сложности с подготовкой саммита «нормандской четверки»
Конкретных сроков проведения саммита «нормандской четверки» пока нет, поскольку запросы «одной из сторон» постоянно меняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 06:12
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Уже через 10 секунд после гола Царника, капитан «Вашингтона» Овечкин забросил шайбу и вывел «Кэпиталз» вперёд.
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Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Lenta.ru вчера в 17:20
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
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РБК вчера в 17:56
Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Армия и оружие
Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать адекватный ответ на размещение в Литве танков и военных из США, сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.
РИА Новости вчера в 15:01
Армия и оружие
Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий
Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
РИА Новости вчера в 15:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском вчера в 06:33
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru вчера в 09:33
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета вчера в 13:29
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
РБК 21 октября в 15:58
Авто
Азербайджанские автомобили Khazar SD появятся в России
Letnews.ru вчера в 05:07
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Политика
Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»
Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
РБК вчера в 19:15
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Военное дело вчера в 08:44
Общество
Суд Польши позволил выдать России экс-главу НПО «Космос»
Экс-глава НПО "Космос" попросил об экстрадиции в Россию Черняков скрывался в Великобритании, но после тяжбы с Банком Москвы в Высоком суде Лондона его заочно осудили на тюремный срок за неуважение к британскому правосудию.
Право.ру вчера в 09:43
Киберспорт
Forbes впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных людей киберспорта
Роман Ramzes Кушнарев стал самым влиятельным лицом киберспорта на постсоветском пространстве по версии издания Forbes.
РИА Новости вчера в 04:44
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По расчетам РЖД, общая стоимость будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород оценивается в 2,295 трлн руб. Такие цифры, как пишет газета "Коммерсантъ", содержатся в предложениях РЖД, которые направлены в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства.
РБК вчера в 23:43
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36