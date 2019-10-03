Реальные располагаемые доходы граждан России в третьем квартале 2019 года увеличились на 3% в годовом выражении. Рост реальных доходов отмечен впервые за четыре квартала, сообщает сайт Росстата. Этот рост стал самым быстрым с начала 2018 года.

Общество Российские пиратские сайты лишились плеера Голландский фонд по борьбе с пиратством BREIN добился отключения сервера стримингового плеера Moonwalk.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Политика Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.

Экономика В резком росте доходов россиян усомнились Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Происшествия В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города.

Политика Кремль объяснил сложности с подготовкой саммита «нормандской четверки» Конкретных сроков проведения саммита «нормандской четверки» пока нет, поскольку запросы «одной из сторон» постоянно меняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Хоккей Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари» Уже через 10 секунд после гола Царника, капитан «Вашингтона» Овечкин забросил шайбу и вывел «Кэпиталз» вперёд.

Политика WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.

Политика Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.

Армия и оружие Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать адекватный ответ на размещение в Литве танков и военных из США, сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.

Армия и оружие Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.

Происшествия Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.

Происшествия В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.

Общество В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Политика Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана» Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.

Общество Суд Польши позволил выдать России экс-главу НПО «Космос» Экс-глава НПО "Космос" попросил об экстрадиции в Россию Черняков скрывался в Великобритании, но после тяжбы с Банком Москвы в Высоком суде Лондона его заочно осудили на тюремный срок за неуважение к британскому правосудию.

Киберспорт Forbes впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных людей киберспорта Роман Ramzes Кушнарев стал самым влиятельным лицом киберспорта на постсоветском пространстве по версии издания Forbes.