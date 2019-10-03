Экономика
Вести ПодмосковьяРосстат: реальные доходы россиян увеличились
Реальные располагаемые доходы граждан России в третьем квартале 2019 года увеличились на 3% в годовом выражении. Рост реальных доходов отмечен впервые за четыре квартала, сообщает сайт Росстата. Этот рост стал самым быстрым с начала 2018 года.
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Росстат объясняет, что рост реальных доходов россиян обуславливается увеличением доли «серых» зарплат
Kazanfirst.ru20 октября в 13:47
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Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Известия вчера в 17:05
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:30
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия вчера в 14:27
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Футбол
Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Зеленский и Штайнмайер подтвердили роль «нормандского формата» в урегулировании в Донбассе
Президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили, что "нормандский формат" является ключевым для достижения мира в Донбассе.
ТАСС 01:36
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Мошенники нашли новый способ кражи денег через телефон. Об этом рассказал гендиректор компании Group-IB Илья Сачков в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:33
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru 21 октября в 12:08
Политика
Посольство России в США направило запрос об аресте Ахмеда Билалова
Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент по поводу задержания бывшего главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова.
REGNUM вчера в 23:09
Политика
США пока не приняли решения по санкциям против Турции из-за С-400
Вашингтон до сих пор не принял решения относительно введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
REGNUM вчера в 19:50
Путешествия
Из-за ввода климатического налога в Европе отменят дешевые перелеты
Эксперты предупредили туристов, что в 2020 году по ряду европейских направлений больше не будет дешевых билетов на авиаперелеты.
АБН вчера в 06:06
Происшествия
Временные дамбы построены на месте гибели людей в Красноярском крае
На месте прорыва дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли люди, были построены временные заграждения, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 23:33
Гаджеты
Huawei: на разработку ОС Harmony уйдут годы
Один из топ-менеджеров Huawei признал, что замена операционной системы Android на смартфонах компании на систему собственной разработки может затянуться на годы.
TelecomDaily вчера в 05:26
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
США сняли санкции с компании — владельца танкеров для «Ямал СПГ»
Проект «Ямал СПГ» получил уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров ледового класса Arc7 сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США.
News.ru вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
РИА Новости вчера в 10:18
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Вести.Ru вчера в 01:53
Футбол
В сети появилось фото игровой формы сборной России на Евро-2020
В сети появилось фото новой эксклюзивной футболки сборной России на предстоящий чемпионат Европы-2020. Об этом сообщает Footy Headlines.
Матч ТВ 01:45
Футбол
Капелло объяснил, за счет чего «Ювентус» обыграл «Локомотив»
«Ювентусу» удалось обыграть «Локомотив» благодаря двум дальним ударам, — цитирует Corriere dello Sport Капелло.
Спорт-Экспресс 01:27
Футбол
Тедеско считает, что у «Спартака» отличные защитники
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игровые качества защитников команды.
RT на русском 21 октября в 14:02
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину
В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru вчера в 04:34
Происшествия
Задержанный юноша с ножом в саратовской школе отправлен в психбольницу
Новости Саратова 01:42
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия вчера в 05:53
Авто
Самый дешевый кроссовер Toyota поступил в продажу
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 20 октября в 23:30
Происшествия
Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС
Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.
Российская газета вчера в 23:37
Происшествия
В Киеве установили личности погибших при взрыве гранаты
В результате взрыва гранаты в центе Киева погиб экс-участник гражданской войны в Донбассе и охранник здания, возле которого произошёл взрыв, сообщило 23 октября издание Liga.net.
REGNUM 01:45