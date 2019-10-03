Экономика

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяРосстат: реальные доходы россиян увеличились

Реальные располагаемые доходы граждан России в третьем квартале 2019 года увеличились на 3% в годовом выражении. Рост реальных доходов отмечен впервые за четыре квартала, сообщает сайт Росстата. Этот рост стал самым быстрым с начала 2018 года.
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Реальные доходы россиян выросли впервые с 2014 года

Retailer.ru20 октября в 18:05

Нарисованные деньги. Росстат утверждает: доходы россиян наконец–то выросли

DP.RUвчера в 02:39

Резко выросли на 3% реальные доходы россиян

Курьер. Среда. Бердск21 октября в 04:15

Реальные доходы россиян выросли за счет «серой» зарплаты - Росстат

ГТРК Чита20 октября в 20:46

Где Росстат нашел рост зарплат? Подробно объясняет Евгений Гонтмахер

Дождьвчера в 05:17

Правительство наконец явило нам экономическое чудо

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Росстат объясняет, что рост реальных доходов россиян обуславливается увеличением доли «серых» зарплат

Kazanfirst.ru20 октября в 13:47
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«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

Известия вчера в 17:05
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:30
Армия и оружие

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия вчера в 14:27
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Футбол

Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ

Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 11:53
Политика

Зеленский и Штайнмайер подтвердили роль «нормандского формата» в урегулировании в Донбассе

Президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили, что "нормандский формат" является ключевым для достижения мира в Донбассе.
ТАСС 01:36
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Мошенники нашли новый способ кражи денег через телефон. Об этом рассказал гендиректор компании Group-IB Илья Сачков в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:33
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru 21 октября в 12:08
Политика

Посольство России в США направило запрос об аресте Ахмеда Билалова

Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент по поводу задержания бывшего главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова.
REGNUM вчера в 23:09
Политика

США пока не приняли решения по санкциям против Турции из-за С-400

Вашингтон до сих пор не принял решения относительно введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
REGNUM вчера в 19:50
Путешествия

Из-за ввода климатического налога в Европе отменят дешевые перелеты

Эксперты предупредили туристов, что в 2020 году по ряду европейских направлений больше не будет дешевых билетов на авиаперелеты.
АБН вчера в 06:06
Происшествия

Временные дамбы построены на месте гибели людей в Красноярском крае

На месте прорыва дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли люди, были построены временные заграждения, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 23:33
Гаджеты

Huawei: на разработку ОС Harmony уйдут годы

Один из топ-менеджеров Huawei признал, что замена операционной системы Android на смартфонах компании на систему собственной разработки может затянуться на годы.
TelecomDaily вчера в 05:26
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости вчера в 08:00
Общество

США сняли санкции с компании — владельца танкеров для «Ямал СПГ»

Проект «Ямал СПГ» получил уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров ледового класса Arc7 сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США.
News.ru вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

РИА Новости вчера в 10:18
Армия и оружие

Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Экономика

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Вести.Ru вчера в 01:53
Футбол

В сети появилось фото игровой формы сборной России на Евро-2020

В сети появилось фото новой эксклюзивной футболки сборной России на предстоящий чемпионат Европы-2020. Об этом сообщает Footy Headlines.
Матч ТВ 01:45
Футбол

Капелло объяснил, за счет чего «Ювентус» обыграл «Локомотив»

«Ювентусу» удалось обыграть «Локомотив» благодаря двум дальним ударам, — цитирует Corriere dello Sport Капелло.
Спорт-Экспресс 01:27
Футбол

Тедеско считает, что у «Спартака» отличные защитники

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игровые качества защитников команды.
RT на русском 21 октября в 14:02
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину

В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru вчера в 04:34
Происшествия

Задержанный юноша с ножом в саратовской школе отправлен в психбольницу

Новости Саратова 01:42
Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия вчера в 05:53
Авто

Самый дешевый кроссовер Toyota поступил в продажу

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 20 октября в 23:30
Происшествия

Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС

Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.
Российская газета вчера в 23:37
Происшествия

В Киеве установили личности погибших при взрыве гранаты

В результате взрыва гранаты в центе Киева погиб экс-участник гражданской войны в Донбассе и охранник здания, возле которого произошёл взрыв, сообщило 23 октября издание Liga.net.
REGNUM 01:45
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