Экономика

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяРосстат: реальные доходы россиян увеличились

Реальные располагаемые доходы граждан России в третьем квартале 2019 года увеличились на 3% в годовом выражении. Рост реальных доходов отмечен впервые за четыре квартала, сообщает сайт Росстата. Этот рост стал самым быстрым с начала 2018 года.
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