Экономика
Вести ПодмосковьяРосстат: реальные доходы россиян увеличились
Реальные располагаемые доходы граждан России в третьем квартале 2019 года увеличились на 3% в годовом выражении. Рост реальных доходов отмечен впервые за четыре квартала, сообщает сайт Росстата. Этот рост стал самым быстрым с начала 2018 года.
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Росстат объясняет, что рост реальных доходов россиян обуславливается увеличением доли «серых» зарплат
Kazanfirst.ru20 октября в 13:47
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Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца
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Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию.
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Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
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Удмуртия рискует провалить план по созданию амбулаторных онкоцентров
Удмуртия вошла в число семи регионов России, которые рискуют не выполнить план по созданию центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
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«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
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Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
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Опубликовано видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры ночной дозаправки российских самолётов Ту-160 в воздухе по пути в ЮАР.
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Шоу-бизнес
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
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Удар российской авиации по террористам в Сирии показали на видео
Об активизации российской авиации в Сирии 23 октября сообщил военный аналитик Бабак Тагвей.
Lenta.ru 12:10
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
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Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
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В Перми в бассейне «Олимпия» утонула девочка
КП - Пермь вчера в 09:50
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Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»
Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
Sportbox.RU 09:05
Происшествия
Священник попытался «проучить» водителя автобуса на дороге в Тамбове
В Тамбове водитель автобуса пожаловался на священника, который захотел проучить его, хотя сам создал опасную ситуацию на дороге.
Газета.Ru 09:16
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
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Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
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Ученый рассказал о технологии инопланетян, заметной с Земли
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Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
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Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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«Металлург» победил «Ак Барс» в серии буллитов
Магнитогорский "Металлург" одолел казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 13:30
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Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Общество
Российских школьников заставили пройти тест на патриотизм
В школе №200 в Екатеринбурге старшеклассников заставили заполнить огромную анкету, которая оказалась тестом на патриотизм, сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 13:46