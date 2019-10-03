Экономика
Вести ПодмосковьяРосстат: реальные доходы россиян увеличились
Реальные располагаемые доходы граждан России в третьем квартале 2019 года увеличились на 3% в годовом выражении. Рост реальных доходов отмечен впервые за четыре квартала, сообщает сайт Росстата. Этот рост стал самым быстрым с начала 2018 года.
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Росстат объясняет, что рост реальных доходов россиян обуславливается увеличением доли «серых» зарплат
Kazanfirst.ru20 октября в 13:47
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
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Natus Vincere перевели в запас игрока в Apex Legends
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Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
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На Украине показали новую снайперскую винтовку собственной разработки UAR-10
На Украине презентовали новую снайперскую винтовку UAR-10, принятую на вооружение украинской армии в конце 2017 года.
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Собянин сменил главу департамента соцзащиты
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении главы департамента труда и соцзащиты Владимира Петросяна из-за выхода на пенсию.
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Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
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США сымитировали бомбардировку Крыма
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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Пикеты против главаря террористов ПНС Ливии Сарраджа прошли в Москве
Московские активисты вышли на одиночные пикеты, направленные против политики действующего главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, которое связано с террористическими организациями.
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Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
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СК расследовал дело экс-депутата Рады о нападении на посольство России
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