с чего всё началось

За январь-сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении. Денежные доходы россиян (в среднем на душу населения) в III квартале выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,085 тыс. рублей.

Единоборства Боец MMA перед боем проиграл 200 тысяч долларов в казино в Сочи Российский боец смешанных единоборств Вартан Асатрян незадолго до боя в Сочи проиграл в местном казино 200 тысяч долларов, сообщает Sport24 со ссылкой на осведомленный источник.

Политика Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17 Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.

Происшествия В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.

Хоккей СКА и ЦСКА тратят на зарплаты игроков 3,5 миллиарда в год Стало известно, какие суммы тратят клубы КХЛ Западной конференции на зарплаты своим хоккеистам, информирует РБК.

Происшествия В Каменске-Уральском простились с Ксенией Каторгиной На отпевание и прощание пришли около ста человек, на похоронах присутствовала 9-летняя дочь Ксении.

Культура Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.

Происшествия В СК сообщили о следственных действиях в мэрии Челябинска В разговоре с РБК Шишков подтвердил, что речь идет о «необходимых следственных действиях в рамках возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий», но уточнить, где они проводятся, отказался.

Экономика Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.

Технологии «ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.

Экономика IPO Saudi Aramco вновь откладывается Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco откладывает оъявление о первичном размещении акций (IPO).

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Общество Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах Российское посольство в Японии высказалось по поводу шутки губернатора Токио Юрико Коикэ в Facebook.

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Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Уже долгое время фанаты расспрашивали Решетову, когда же она родит. Сама модель дату родов не называла, но уверяла, что всё идет хорошо.

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