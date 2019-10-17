с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Авто В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Космос Шокирующее заявление: «бог хаоса» Апофис врежется в Землю (Express, Великобритания) (Daily Express) Майкл Хорн (Michael Horn), называющий себя ученым-исследователем, отверг результаты расчетов НАСА, согласно которым астероид Апофис пролетит на расстоянии 30 578 километров от поверхности Земли.

Общество Как Кейт Миддлтон сыграла в крикет в Пакистане: яркие фото Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в Лахоре сыграла в крикет. Это национальная игра в Пакистане.

Культура Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».

Армия и оружие Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.

Наука Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне Американские ученые узнали, что некоторые люди могут высыпаться всего за четыре, а не за восемь часов сна.

Экономика Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.

Общество NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.

Спорт МОК перенесёт некоторые соревнования на ОИ-2020 из Токио в Саппоро Международный олимпийский комитет (МОК) перенесёт марафон и соревнования по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро во время летних Олимпийских игр 2020 года.

Наука В России выведут животных для пересадки их органов людям Ранее глава российского Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в РФ живут 16,5 тыс. людей с пересаженными органами, а число трансплантаций в последние годы выросло в 3,3 раза.

Экономика Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).

Экономика У россиян впервые за четыре года выросла долговая нагрузка Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, показывающее уровень закредитованности граждан, повысилось за полгода на 1,64 процентного пункта и достигло на 1 октября 2019 года 24,6%, подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Политика Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.

Политика Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.

Политика В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.

Политика Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ Комментируя РИА Новости решение Элладской церкви, заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов отметил, что "оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата".

Происшествия СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».