Россияне тратят на еду около трети своего дохода, при этом набор продуктов на их столе мало меняется по мере роста заработка. Такие выводы можно сделать из исследования Росстата о рационе россиян.

с чего всё началось

Росстат провёл масштабное исследование, согласно которому около трети доходов граждане РФ тратят на продукты. Опрос проводился в мае–июне 2018 года. В нём принимало участие 45 тыс. домохозяйств.

Росстат: россияне тратят на еду больше трети своего дохода

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