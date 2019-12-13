Общество

News.ruNews.ruРосстат: россияне тратят на еду больше трети своего дохода

Росстат провёл масштабное исследование, согласно которому около трети доходов граждане РФ тратят на продукты. Опрос проводился в мае–июне 2018 года. В нём принимало участие 45 тыс. домохозяйств.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Росстат оценил структуру питания населения

Россияне тратят на еду около трети своего дохода, при этом набор продуктов на их столе мало меняется по мере роста заработка. Такие выводы можно сделать из исследования Росстата о рационе россиян.
Коммерсантъвчера в 15:00

Подробнее о событии

Росстат оценил структуру питания населения

Коммерсантъвчера в 15:00

Росстат сообщил, что россияне тратят на еду больше трети своего дохода

Газета.Ruвчера в 12:04

Росстат: россияне тратят на еду больше трети своего дохода

News.ruвчера в 12:33

Небогатые россияне тратят на еду почти половину заработанных денег

URA.Ruвчера в 19:16

Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Телеканал 360°00:58

Новости за ночь: Росстат выяснил, сколько россияне тратят денег на еду

Национальная служба новостейвчера в 23:54

Росстат подсчитал траты россиян на еду

Ридус03:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

BFM.ru 07:26
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Шоу-бизнес

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова

В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
REGNUM 03:32
Спорт

Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Ведомости 06:58
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Футбол

Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола

RT на русском 05:58
Происшествия

В Пензе осуждены шестеро последователей «Свидетелей Иеговы»

Ленинский районный суд Пензы приговорил к реальным и условным срокам лишения свободы организатора и участников местной организации "Свидетелей Иеговы", запрещенной в России за экстремизм.
Интерфакс 07:45
Политика

В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
REGNUM 07:51
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

РБК 07:00
Политика

Врио губернатора Игоря Кобзева представили Иркутской области

Областная газета (г. Иркутск) 03:01
Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Южный Федеральный 06:00
Шоу-бизнес

Нюша стала жертвой травли из-за фото в развратном купальнике

Певица Нюша стала жертвой травли в Сети после публикации фотографии, на которой изображена в чересчур откровенном купальнике, оголяющем интимные места.
Слово и Дело 03:29
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Хоккей

Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье

ТК Звезда вчера в 04:07
Армия и оружие

Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Происшествия

Ни дня без «минирований»: в Петербурге вновь эвакуируют суды

Сообщения о «заминировании» судов Петербурга вновь поступили на электронные адреса учреждений утром 12 декабря.
REGNUM вчера в 02:06
Кино

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия

Комсомольская правда 04:55
Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
РИА Новости 07:50
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

iReactor вчера в 06:23
Общество

«Фонтанка» назвала имена еще трех участников жестокой казни в Сирии

Медиазона 05:35
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Rambler News Service вчера в 03:27
Происшествия

Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
Вести.Ru 05:31
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Политика

Анкара осудила резолюцию сената США о признании геноцида армян турками

Почему конгрессмены США вспомнили о массовых убийствах армян в Османской империи и при чем тут курды В резолюции, единогласно принятой сенатом в четверг, 12 декабря, утверждалось, что политика США состоит в официальном признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Фергана вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa 11 декабря в 11:44
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Здоровье

Мальчикам, рожденным с дефицитом массы тела, чаще грозит бесплодие

Мальчики, которые родились с недостаточной массой, чаще страдают от гипоспадии — при таком пороке развития открытие уретры происходит не в верхушке пениса, а в других местах.
Planet Today 06:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное