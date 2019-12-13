Общество
News.ruРосстат: россияне тратят на еду больше трети своего дохода
Росстат провёл масштабное исследование, согласно которому около трети доходов граждане РФ тратят на продукты. Опрос проводился в мае–июне 2018 года. В нём принимало участие 45 тыс. домохозяйств.
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Россияне тратят на еду около трети своего дохода, при этом набор продуктов на их столе мало меняется по мере роста заработка. Такие выводы можно сделать из исследования Росстата о рационе россиян.Коммерсантъвчера в 15:00
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Новости за ночь: Росстат выяснил, сколько россияне тратят денег на еду
Национальная служба новостейвчера в 23:54
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Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Шоу-бизнес
Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова
В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Спорт
Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского
Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Футбол
Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола
Происшествия
В Пензе осуждены шестеро последователей «Свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд Пензы приговорил к реальным и условным срокам лишения свободы организатора и участников местной организации "Свидетелей Иеговы", запрещенной в России за экстремизм.
Политика
В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией
Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
Политика
Врио губернатора Игоря Кобзева представили Иркутской области
Армия и оружие
О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ
В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Шоу-бизнес
Нюша стала жертвой травли из-за фото в развратном купальнике
Певица Нюша стала жертвой травли в Сети после публикации фотографии, на которой изображена в чересчур откровенном купальнике, оголяющем интимные места.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Хоккей
Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье
Армия и оружие
Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Происшествия
Ни дня без «минирований»: в Петербурге вновь эвакуируют суды
Сообщения о «заминировании» судов Петербурга вновь поступили на электронные адреса учреждений утром 12 декабря.
Кино
Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия
Происшествия
В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест
Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода
Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа
Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Политика
Анкара осудила резолюцию сената США о признании геноцида армян турками
Почему конгрессмены США вспомнили о массовых убийствах армян в Османской империи и при чем тут курды В резолюции, единогласно принятой сенатом в четверг, 12 декабря, утверждалось, что политика США состоит в официальном признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Здоровье
Мальчикам, рожденным с дефицитом массы тела, чаще грозит бесплодие
Мальчики, которые родились с недостаточной массой, чаще страдают от гипоспадии — при таком пороке развития открытие уретры происходит не в верхушке пениса, а в других местах.