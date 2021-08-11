По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 2,4%. В частности, картофель подешевел на 4,73%, лук - на 0,26%, морковь - на 8,82%, огурцы - на 4,89%, помидоры - на 5,13%, яблоки - на 0,17%.
Специалисты Роспотребнадзора произвели забор проб воды в рекреационных зонах в Черном море в Новороссийске для их исследования на предмет загрязнения нефтепродуктами, сообщили ТАСС в среду в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
В МИД РФ обеспокоены деградацией ситуации на востоке Украины, с начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около тысячи случаев нарушения режима прекращения огня, более десяти жителей региона стали жертвами этих обстрелов, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.