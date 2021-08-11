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Росстат: рост цен на подсолнечное масло в России с 3 по 9 августа ускорился

Рост цен на подсолнечное масло и мясо кур в России с 3 по 9 августа ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на сахар - замедлился, а яйца продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.
РИА Новости
Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,05%.
РИА Новости
Цены на белый хлеб повысились на 0,1% (неделей ранее - на 0,17%, рост с начала года - на 3,43%).
РИА Новости
По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 2,4%. В частности, картофель подешевел на 4,73%, лук - на 0,26%, морковь - на 8,82%, огурцы - на 4,89%, помидоры - на 5,13%, яблоки - на 0,17%.
РИА Новости

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