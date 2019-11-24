Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек, это следует из среднего варианта прогноза Росстата. Как полагают в ведомстве, через 16 лет в России будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

РИА Новости17:30

В Росстате дали прогноз общей численности населения России к 2036 году

RT на русском18:17

В России спрогнозировали убыль населения в ближайшие 16 лет

Lenta.ru19:09

Росстат спрогнозировал стремительное сокращение числа россиян

URA.Ru19:20

Росстат ожидает увеличения численности населения в РФ от 134 до 150 млн к 2036 году

ТАСС19:13

Росстат дал прогноз об убыли населения в ближайшие 16 лет

РБК18:51

Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной

Интерфакс16:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
Космос

Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну

N+1 05:29
Политика

Путин сказал Нетаньяху, что спасло от войны Россию и Израиль

В беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент России Владимир Путин признался, что, если бы в Израиле был другой премьер между странами началась бы война.
МонаВиста 13:30
Футбол

Новым главным тренером «Енисея» может стать Красножан

Новым главным тренером «Енисея» может стать Юрий Красножан.
Metaratings 13:35
Кино

В «Сватах» появится новый персонаж Палыч

Культуромания 05:31
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru 18:40
Единоборства

Александр Емельяненко согласился провести бой с Рамзаном Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко опубликовал в своем Инстаграм видео, в котором заявил, что принимает вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Московский Комсомолец 13:24
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
Коммерсантъ 10:11
Политика

Депутат Рады отметил, что Крымский мост сделал Кубань ближе к Украине

В середине декабря Гончаренко на заседании Рады призвал "заполучить" Кубань в сверу интересов Киева.
РЕН ТВ 18:58
Политика

На Украине депутат назвал первопричину присоединения Крыма к России

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что действия парламента, который в 2014 году признал утратившим силу закон об основах государственной языковой политики спровоцировали воссоединение Крыма с Россией, сообщалось в эфире телеканала «Наш».
Аргументы и Факты вчера в 13:15
Космос

Солнечный зонд Паркер готовится к второму маневру у Венеры

Зонд готовится к своему второму маневру у Венеры.
Портал Поиск 24 декабря в 07:21
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 02:00
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Саратов 24 06:26
Политика

В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Российская газета 17:43
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о новых точках разведения сил в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств в Донбассе обсуждаются в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Интерфакс 09:15
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости вчера в 10:43
Здоровье

Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Газета Кемерова 00:21
Общество

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях из-за праздников

Последняя рабочая неделя уходящего года и первая неделя 2020 года будут двухдневными, напомнили в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.
РБК 16:58
Политика

В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 16:44
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Происшествия

Мать оставила младенца на дороге в Кемерово

Газета.Ru 09:47
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

РБК 18:04
Финансы

Курс доллара снизился до 62,23 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на четыре копейки и составил 62,23 рубля.
ТАСС 24 декабря в 02:04
Шоу-бизнес

У жены Гогена Солнцева появился запасной вариант на случай развода

Жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович в студии программы «Прямой эфир» познакомилась с влюбленным в нее поклонником.
Рамблер 14:18
Гаджеты

Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3

Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
RuNews24.ru 08:45
Наука

Изучено влияние вибрации лопастей вертолетов на природные объекты

Американские геологи изучили влияние вибрации лопастей вертолетов на природные объекты.
Anonsens 10:07
Происшествия

В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Российская газета 11:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное