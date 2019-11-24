Общество
РБКРосстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет
Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
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Общество
Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
В Черногории задержали оппозиционеров после инцидента в парламенте
Полиция Черногории задержала оппозиционеров из Демократического фронта (ДФ) после инцидента в парламенте из-за законопроекта о религиозных объединениях.
Кино
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Политика
Япония направит эсминец и патрульный самолет в Оманский залив
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Происшествия
Главного инженера сахалинской фирмы обвинили в смерти двух людей
Главный инженер, несмотря на негативные погодные условия, при которых скорость ветра составляла 13 м/с и высота волны 2,5 метра, нарушил требования Инструкции по организации и технологии выгрузки грузов с теплохода на необорудованном берегу.
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Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Политика
В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Кубань "будет ближе" к Украине.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Авто
В России 1,5 миллиона машин оснащены подушками-убийцами
"Опасные для жизни подушки безопасности японской компании Таката установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, до сих пор эксплуатирующихся в России", — заявил газете "Известия" заместитель главы ведомства Алексей Кулешов.
Кино
Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Политика
Песков раскрыл планы Путина на Новый год
Президент России Владимир Путин предпочитает отмечать Новый год скромно, в кругу родных и друзей, при условии, что у него не запланировано рабочих поездок на этот период, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Армия и оружие
Стройбаты возвращаются в армию
Создаваемые в армии и на флоте ВСФ в Минобороны не называют стройбатами.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Шоу-бизнес
Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Происшествия
В ФБК начались обыски, Навального задержали
В августе и осенью в ФБК и у соратников Навального в разных городах проводили обыски по уголовному делу об отмывании денег через фонд.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Политика
Минтруд РФ одной бумажкой испортил Новый год чиновникам 41 региона
Дискуссия о статусе 31 декабря, который официально считается рабочим днем, началась в России в ноябре.
Происшествия