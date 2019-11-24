Общество

РБКРБКРосстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет

Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
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Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

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В Росстате прогнозируют увеличение продолжительности жизни россиян

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В России спрогнозировали убыль населения в ближайшие 16 лет

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Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет

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Росстат: население России будет убывать в ближайшие 16 лет

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Общество

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