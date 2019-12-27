Общество
РИА НовостиРосстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек, это следует из среднего варианта прогноза Росстата. Как полагают в ведомстве, через 16 лет в России будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин.
Читать в источнике
Оценить408
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:35, Ашберн
Политика
Парламент Черногории утвердил закон о вероисповедании
В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Происшествия
В Казахстане упал пассажирский самолет
Самолёт авиакомпании "Бек-Эйр", который направлялся в столицу Казахстана, пропал с радаров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Алматы.
Общество
Названа предварительная причина смерти Галины Волчек
Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла около двух часов назад от отёка головного мозга и отёка лёгких.
Общество
Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2»
Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Туристка из Японии Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове».
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Происшествия
В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров
В селе Новопышминское Свердловской области в двух ангарах возник пожар, достигший площади в 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Здоровье
Врачи дали рекомендации по празднованию Нового года
Врачи дали рекомендации по празднованию Нового года Врачи попросили россиян в ночь на 1 января обойтись без пьяной «праздничной бравады», позволять себе не больше двух бокалов белого, не показывать детям радость от употребления алкоголя и следить за снюсом.
Транспорт
В России сократили максимальное время работы водителей автобусов и фур
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний нового комплекса ПВО «Гибка-С»
В начале третьей декады декабря Минобороны сообщило, что новейший мобильный комплекс противовоздушной обороны "Гибка-С" закончил государственные испытания, полностью подтвердив заданные тактико-технические характеристики.
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Общество
Прокуроры вскрыли коррупцию своих руководителей — письмо Чайке
Работники прокуратуры Норильска обратились к генпрокурору Юрию Чайке с письмом, в котором рассказали о коррупции в ведомстве.
Авто
Отечественный электрокар «Монарх» не приехал на презентацию
Презентация машины состоялась без самого автомобиля, который не смогли привезти из-за проблем с логистикой.
Происшествия
Курсант МВД задержал устроившую поножовщину женщину в метро
Курсант МВД задержал устроившую поножовщину женщину в метро. Молодой человек увидел, как женщина нанесла удар ножом другой пассажирке.
Футбол
Бакаев назвал главные причины неудачной игры «Спартака» в 2019 году
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему «красно-белые» показывали невнятный футбол перед отставкой Олега Кононова.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy S20 вместо S11
Известный инсайдер Ice Universe поделился информацией о будущем смартфоне Samsung Galaxy S11.
Общество
В Госдуме предложили для пенсионеров «новогодний капитал»
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев выдвинул инициативу создания «новогоднего капитала» для одиноких пенсионеров, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Футбол
«Спартак» предложил Айртона «Фламенго»
Московский «Спартак» предложил «Фламенго» приобрести бразильского защитника Айртона Лукаса, утверждает Flamengo RG со ссылкой на Torcedores.
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada
С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».
Армия и оружие
Запущенные с Плесецка спутники успешно выведены на орбиту
Разгонный блок "Бриз-КМ", запущенный сегодня с космодрома "Плесецк", вывел на расчетную орбиту спутник военного назначения и три аппарата связи "Гонец-М".