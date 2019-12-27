Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек, это следует из среднего варианта прогноза Росстата. Как полагают в ведомстве, через 16 лет в России будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин.
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Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

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Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

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