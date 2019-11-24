Общество

РБКРБКРосстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет

Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
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Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

Известиявчера в 21:02

Росстат спрогнозировал увеличение числа россиян

URA.Ruвчера в 19:20

В России спрогнозировали убыль населения в ближайшие 16 лет

Lenta.ruвчера в 19:09

Росстат ожидает увеличения численности населения в РФ от 134 до 150 млн к 2036 году

ТАССвчера в 19:13

Росстат дал прогноз по убыли населения России к 2036 году

RT на русскомвчера в 18:17

Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

РИА Новостивчера в 17:30

Население Томской области увеличилось на 1687 человек

НИА-Томск25 декабря в 20:24
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Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Происшествия

В ФБК начались обыски, Навального задержали

В августе и осенью в ФБК и у соратников Навального в разных городах проводили обыски по уголовному делу об отмывании денег через фонд.
Труд вчера в 05:40
Происшествия

Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане

Число погибших в результате крушения самолета в Казахстане выросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС страны.
Lenta.ru вчера в 22:43
Происшествия

В Свердловской области потушили пожар в ангарах

РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области

РБК вчера в 11:50
Армия и оружие

Шойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров

По словам Шойгу, подготовка офицерского состава в сегодняшней армии восстановлена полностью, как среди выпускников военных училищ, так и среди бывших подопечных военных академий.
ФАН 25 декабря в 12:56
Гаджеты

Xiaomi подтвердила огромные аккумуляторы в линейке Xiaomi Mi 10

Директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг (Wang Teng), общаясь с пользователями в социальной сети Weibo, процитировал этого блогера, согласившись с ним и подтвердив, что аккумуляторы для Xiaomi Mi 10 будут иметь емкость не менее 4500 мА•ч.
iXBT.com вчера в 22:54
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня вчера в 02:00
Футбол

Гвардиола назвал «чемпионский» гол Агуэро самым важным моментом в истории «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал на тему возможной замены нападающему Серхио Агуэро.
Sport24.ru вчера в 22:51
Политика

В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 14:11
Армия и оружие

Британский корабль следил за российским судном в водах Ла-Манша

Королевский флот в Рождество направил в Ла-Манш сторожевой корабль для наблюдения за российским кораблем, который вошел в территориальные воды Великобритании.
Национальная служба новостей вчера в 15:54
Общество

Тысячам россиян отказали в назначении страховой пенсии в 2019 году

Получается, что в 2019 году отказ в назначении страховой пенсии получили 15-20 тыс. россиян, пишет «Российская газета».
ФедералПресс вчера в 01:25
Армия и оружие

Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту

Запущенная в ночь с 26 на 27 декабря ракета-носитель "Рокот" вывела на расчетную орбиту три космических аппарата связи "Гонец-М" и военный спутник.
Газета.Ru вчера в 20:41
Здоровье

Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал РИА Новости, как распространенные лекарства сочетаются с алкогольными напитками, при этом отметив, что подавляющее большинство лекарств категорически нельзя комбинировать с алкоголем, так как он является токсическим веществом, по сути – ядом.
РИА Новости вчера в 19:11
Кино

Сборы «Звездных войн 9» превысили 500 миллионов долларов

Kinonews.ru вчера в 14:27
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 25 декабря в 13:25
Политика

Китай потребовал США объясниться по делу Сноудена

Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь напомнил, что США до сих пор не дали каких-либо объяснений по делу Сноудена, а также о хищениях секретной информации других стран и различных кибератаках.
RuNews24.ru вчера в 14:11
Политика

В РФ прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым

Ранее в Twitter-аккаунте посольства США на Украине было опубликовано сообщение, осуждающее запуска железнодорожного сообщения с Крымом.
RuNews24.ru вчера в 15:56
Происшествия

Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Газета.Ru вчера в 09:59
Единоборства

Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
REGNUM вчера в 21:48
Происшествия

Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным

Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
РИА СуперОмск вчера в 22:56
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

В Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию спуска на воду подлодки «Волхов».
Дни24 вчера в 09:25
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» благодаря дублю Фирмино

Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» крупно переиграл в гостях «Лестер» (4:0). Героем встречи стал Фирмино, оформивший дубль.
RT на русском вчера в 17:04
Общество

Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы посетить территории, пострадавшие от паводка.
ИА Альтаир вчера в 20:14
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Фигурное катание

В Красноярске стартует Чемпионат России по фигурному катанию

Вечерним рейсом в Красноярск прилетели спортсмены на Чемпионат России по фигурному катанию.
ТВК 25 декабря в 09:22
Экономика

«Максидом» планирует купить сеть Castorama

После продажи магазинов бренд Castorama будет сохранен, но изменится ассортимент и внутренняя политика сети.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:50
Общество

В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО

Распространённые приметы россиян, по мнению депутата, тоже могли бы стать частью нематериального наследия ЮНЕСКО: это посещение "русской бани" накануне Нового года и загадывание желания в момент наступления следующего года, пока полночь бьют часы-куранты на Спасской башне Московского Кремля.
РИА Новости вчера в 20:01
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
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