Общество
РБКРосстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет
Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
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Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
В ФБК начались обыски, Навального задержали
В августе и осенью в ФБК и у соратников Навального в разных городах проводили обыски по уголовному делу об отмывании денег через фонд.
Происшествия
Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане
Число погибших в результате крушения самолета в Казахстане выросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС страны.
Происшествия
В Свердловской области потушили пожар в ангарах
Происшествия
Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области
Армия и оружие
Шойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров
По словам Шойгу, подготовка офицерского состава в сегодняшней армии восстановлена полностью, как среди выпускников военных училищ, так и среди бывших подопечных военных академий.
Гаджеты
Xiaomi подтвердила огромные аккумуляторы в линейке Xiaomi Mi 10
Директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг (Wang Teng), общаясь с пользователями в социальной сети Weibo, процитировал этого блогера, согласившись с ним и подтвердив, что аккумуляторы для Xiaomi Mi 10 будут иметь емкость не менее 4500 мА•ч.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Футбол
Гвардиола назвал «чемпионский» гол Агуэро самым важным моментом в истории «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал на тему возможной замены нападающему Серхио Агуэро.
Политика
В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.
Армия и оружие
Британский корабль следил за российским судном в водах Ла-Манша
Королевский флот в Рождество направил в Ла-Манш сторожевой корабль для наблюдения за российским кораблем, который вошел в территориальные воды Великобритании.
Общество
Тысячам россиян отказали в назначении страховой пенсии в 2019 году
Получается, что в 2019 году отказ в назначении страховой пенсии получили 15-20 тыс. россиян, пишет «Российская газета».
Армия и оружие
Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту
Запущенная в ночь с 26 на 27 декабря ракета-носитель "Рокот" вывела на расчетную орбиту три космических аппарата связи "Гонец-М" и военный спутник.
Здоровье
Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал РИА Новости, как распространенные лекарства сочетаются с алкогольными напитками, при этом отметив, что подавляющее большинство лекарств категорически нельзя комбинировать с алкоголем, так как он является токсическим веществом, по сути – ядом.
Кино
Сборы «Звездных войн 9» превысили 500 миллионов долларов
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
Китай потребовал США объясниться по делу Сноудена
Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь напомнил, что США до сих пор не дали каких-либо объяснений по делу Сноудена, а также о хищениях секретной информации других стран и различных кибератаках.
Политика
В РФ прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым
Ранее в Twitter-аккаунте посольства США на Украине было опубликовано сообщение, осуждающее запуска железнодорожного сообщения с Крымом.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Единоборства
Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
Происшествия
Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным
Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
В Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию спуска на воду подлодки «Волхов».
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» благодаря дублю Фирмино
Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» крупно переиграл в гостях «Лестер» (4:0). Героем встречи стал Фирмино, оформивший дубль.
Общество
Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область
Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы посетить территории, пострадавшие от паводка.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Фигурное катание
В Красноярске стартует Чемпионат России по фигурному катанию
Вечерним рейсом в Красноярск прилетели спортсмены на Чемпионат России по фигурному катанию.
Экономика
«Максидом» планирует купить сеть Castorama
После продажи магазинов бренд Castorama будет сохранен, но изменится ассортимент и внутренняя политика сети.
Общество
В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО
Распространённые приметы россиян, по мнению депутата, тоже могли бы стать частью нематериального наследия ЮНЕСКО: это посещение "русской бани" накануне Нового года и загадывание желания в момент наступления следующего года, пока полночь бьют часы-куранты на Спасской башне Московского Кремля.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).