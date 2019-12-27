Общество

RT на русскомRT на русскомРосстат сделал прогноз по убыли населения на 16 лет

«Средний вариант прогноза предполагает, что общая численность населения составит в начале 2020 года 146,741 млн человек и снизится к началу 2036 года до 142,993 млн человек », — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
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Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
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Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области

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В Свердловской области потушили пожар в ангарах

Спасатели потушили возгорание в двух ангарах в Свердловской области, где огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
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