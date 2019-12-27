Общество
RT на русскомРосстат сделал прогноз по убыли населения на 16 лет
«Средний вариант прогноза предполагает, что общая численность населения составит в начале 2020 года 146,741 млн человек и снизится к началу 2036 года до 142,993 млн человек », — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
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Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Кино
Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова
Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек.
Гаджеты
Назван самый покупаемый в России смартфон
Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
Авто
Изображения нового Volkswagen Caddy появились в сети
Специалисты частного дизайнерского агентства распространили по интернету созданную ими предположительную 3D-модель нового немецкого автомобиля Volkswagen Caddy.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Гаджеты
Китай создал «национальные» универсальные процессоры
Политика
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Технологии
Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ
Разработанный в России аналог Google Pay и Apple Pay могут сделать обязательным к предпродажной установке на реализуемых на территории России гаджетах.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату
В четверг в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом связи "Гонец-М" и военным спутником были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили РИА "Новости" в Минобороны России.
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на ближайшие два дня из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Кино
Зак Снайдер показал свою сцену выкапывания Супермена из могилы
Изображение было опубликовано 25 декабря на портале Screen Rant. https: / / twitter.com / screenrant / status / 1209935761237299200 На снимке запечатлена сцена, в которой большая часть команды супергероев находится на могиле Супермена (Генри Кавилл).
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать колбасу к новогоднему столу
Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору варено-копченых и сырокопченых колбас.
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко сломала руку
Оказалось, что беременная Анастасия сломала правую руку.
Шоу-бизнес
Наташа Королева неудачно увеличила губы
Наташа Королева увеличила себе губы.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Происшествия
Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области
Происшествия
В Свердловской области потушили пожар в ангарах
Спасатели потушили возгорание в двух ангарах в Свердловской области, где огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Наука
Ртутное загрязнение воздуха привело к вымиранию динозавров
Ранее причиной вымирания динозавров называли повлекшее колоссальные изменения условий на планете падение астероида.
Наука
Ученые нашли новый способ борьбы с облысением
Исследование провели ученые из Америки, которые опубликовали научную работу в Planet Today.
Космос
В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Политика
Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях
Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Общество
В Госдуме предложили внести в наследие ЮНЕСКО новогодние традиции РФ
Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил письмо гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле с предложением внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.