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Росстат: смартфоны в России в период с 14 по 20 мая подешевели на 1,5 процента

Отмечается, что смартфоны в период с 14 по 20 мая подешевели на 1,5 процента, а телевизоры — на 0,9 процента.
Lenta.ru
По данным сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, за первые три недели со дня начала спецоперации цены на бытовую технику в российских интернет-магазинах выросли в среднем на 50%.
РИА Новости
На фоне роста цен ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS.
РИА Новости
Всего же с начала года смартфоны в стране подорожали на 9 процентов, телевизоры — 7,6 процента, а электропылесосы — на 14,6 процента.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Росстат: за неделю смартфоны подешевели на 1,5%
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В России за неделю подешевели смартфоны и телевизоры
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В России начали дешеветь смартфоны и телевизоры
ИА Красная Веснавчера в 13:12
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ТВ Центрвчера в 13:08
Росстат: смартфоны в России в период с 14 по 20 мая подешевели на 1,5 процента
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Росстат: за неделю смартфоны подешевели 1,5%, цены на телевизоры снизились на 0,9%
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