Мясо кур в РФ в сентябре этого года подорожало на 3,2%, с начала года - на 19,7%, сообщил Росстат в среду. По сравнению с сентябрем прошлого года рост цен составил почти 25%. За неделю с 28 сентября по 4 октября мясо кур подорожало на 1,6%, это стало самым высоким темпом роста на мясном рынке.

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