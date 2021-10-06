Мясо кур в РФ в сентябре этого года подорожало на 3,2%, с начала года - на 19,7%, сообщил Росстат в среду. По сравнению с сентябрем прошлого года рост цен составил почти 25%. За неделю с 28 сентября по 4 октября мясо кур подорожало на 1,6%, это стало самым высоким темпом роста на мясном рынке.В источнике
Тверской суд Москвы в четверг решит вопрос об избрании меры пресечения в отношении бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, которая была задержана в среду после явки в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.