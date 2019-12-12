с чего всё началось

Почти 4% признались, что им еды иногда и вовсе не хватает. В целом около трети доходов россияне тратят на продукты, а в развитых странах как минимум в два раза меньше. За пять лет количество семей, которые не испытывают проблем с питанием, увеличилось - с 94,2% до 95,4%. Такие итоги подвел Росстат.

Росстат сообщил, что россияне тратят на еду больше трети своего дохода

Наука Хорошо одетых людей считают более компетентными По результатам эксперимента оказалось, что человека, одежду которого оценивают как «богатую», считают более компетентным, чем того, кто одет «беднее».

Политика Зеленский рассказал, что он понял на встрече с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Париже понял, что начался диалог и стороны смогут договариваться по урегулированию в Донбассе.

Общество Юрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище Бывшего мэра столицы Юрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве, — сообщило РБК со ссылкой на «РИА Новости».

Общество Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.

Политика Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.

Происшествия Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.

Политика Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.

Космос Илон Маск отправит коноплю на МКС SpaceX в 2020 году собирается провести исследование семян каннабиса после 30-дневного пребывания на Международной космической станции.

Гаджеты Nokia представила бюджетный смартфон Nokia C1 Оперативной памяти в Nokia C1 установили 1 ГБ, а постоянной 16 ГБ. Работает смартфон в сетях 3G, и имеет Wi-Fi, GPS и Bluetooth.