Общество
Газета.RuРосстат сообщил, что россияне тратят на еду больше трети своего дохода
Почти 4% признались, что им еды иногда и вовсе не хватает. В целом около трети доходов россияне тратят на продукты, а в развитых странах как минимум в два раза меньше. За пять лет количество семей, которые не испытывают проблем с питанием, увеличилось - с 94,2% до 95,4%. Такие итоги подвел Росстат.
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