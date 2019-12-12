Общество

Газета.RuГазета.RuРосстат сообщил, что россияне тратят на еду больше трети своего дохода

Почти 4% признались, что им еды иногда и вовсе не хватает. В целом около трети доходов россияне тратят на продукты, а в развитых странах как минимум в два раза меньше. За пять лет количество семей, которые не испытывают проблем с питанием, увеличилось - с 94,2% до 95,4%. Такие итоги подвел Росстат.
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с чего всё началось
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует
 из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
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