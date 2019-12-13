Общество
News.ruРосстат: россияне тратят на еду больше трети своего дохода
Росстат провёл масштабное исследование, согласно которому около трети доходов граждане РФ тратят на продукты. Опрос проводился в мае–июне 2018 года. В нём принимало участие 45 тыс. домохозяйств.
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Россияне тратят на еду около трети своего дохода, при этом набор продуктов на их столе мало меняется по мере роста заработка. Такие выводы можно сделать из исследования Росстата о рационе россиян.Коммерсантъвчера в 15:00
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Новости за ночь: Росстат выяснил, сколько россияне тратят денег на еду
Национальная служба новостейвчера в 23:54
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Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Музыка
Верка Сердючка вернулась с дождем из шампанского
Первым синглом возрожденной Верки Сердючки стала англоязычная композиция "Make It Rain Champagne", что переводится с английского как "Сделай дождь из шампанского".
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Политика
Россия и Украина начали переговоры по транзиту газа
Напомним, в конце 2019 года истекает действующий контракт на транзит российского газа через Украину.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Происшествия
Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер
Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
Политика
В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России
7 ноября Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть цели по устойчивому росту населения страны, отметив, что численность постоянного населения страны по данным на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Политика
Соловьев высмеял ответ Зеленского на слова Путина о газе
Кино
Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Телеканал Netflix выложил финальный трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Биатлон
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Общество
Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами
В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю.
Политика
Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам»
Происшествия
СК просит арестовать новую фигурантку дела экс-министра Абызова
Следствие требует арестовать новую фигурантку дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Екатерину Заяц.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Происшествия
Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован
На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Политика
Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Игры
Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3
Кино
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» выходит в прокат
Новогодняя комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» выходит в прокат в четверг, 12 декабря, накануне премьеры о фильме высказались главные герои картины, вспомнив про отсутствующего Александра Петрова.
Футбол
Футболисты «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки
Игроки «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки клуба по решению главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
Происшествия
Суд отправил подозреваемую в убийстве Шеремета под домашний арест
Подозреваемую Яну Дугарь отправили под домашний арест.
Общество
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году
Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
Шоу-бизнес
Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка России
Пресс-секретарь Театра на Малой Бронной Мария Малкина сообщила, что в пятницу, 13 декабря, умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова, дочь легендарного советского актера Льва Дурова Женщина умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Общество
Госдума освободила от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые освобождают все компенсационные выплаты обманутым дольщикам от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).