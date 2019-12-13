Россияне тратят на еду около трети своего дохода, при этом набор продуктов на их столе мало меняется по мере роста заработка. Такие выводы можно сделать из исследования Росстата о рационе россиян.

с чего всё началось

Почти 4% признались, что им еды иногда и вовсе не хватает. В целом около трети доходов россияне тратят на продукты, а в развитых странах как минимум в два раза меньше. За пять лет количество семей, которые не испытывают проблем с питанием, увеличилось - с 94,2% до 95,4%. Такие итоги подвел Росстат.

Росстат сообщил, что россияне тратят на еду больше трети своего дохода

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