Энергетика
РБКРосстат сообщил о минимальном росте цен на бензин за 11 лет
За 2019 год бензин подорожал на 1,9%, а дизельное топливо на 2,4%. В Росстате подтвердили, что рост потребительских цен в 2019 году был минимальным с 2008 года, а дизельного топлива с 2009 года.
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с чего всё началось
Подорожание бензина в этом году может оказаться минимальным за последние 11 лет, а дизельного топлива — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата. По информации службы на 16 декабря, цена бензина выросла с начала 2019 года на 1,9%, дизельного топлива — на 2,4%.Известиявчера в 16:01
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