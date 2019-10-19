Экономика
ИзвестияРосстат сообщил о резком росте реальных доходов россиян
После двух кварталов падения Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян на 3% в годовом выражении. Об этом говорится на сайте пресс-службы ведомства в четверг, 17 октября.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).РБК17 октября в 09:50
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 21:15, Вашингтон
Политика
Медведев рассказал о последствиях насаждения демократии извне
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что навязывание моделей «правильной» демократии извне уничтожает государства и приводит к распространению терроризма.
Известия 11:55
Происшествия
Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку
Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru вчера в 03:10
Футбол
«Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ
Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 13:08
Здоровье
Акцию по профилактике рака груди провели в Сахалинской области
Сахалинский областной онкологический диспансер в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в субботу, 19 октября, провел профилактическую акцию "День открытых дверей".
SakhalinMedia.ru 20:00
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Армия и оружие
Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии
Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.
Известия 17:47
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:25
Политика
Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.
Lenta.ru 17:59
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ 05:38
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Происшествия
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
РИА Новости 11:24
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами»
Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.
ГЛАС.RU вчера в 09:09
Политика
Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в перевооружении
Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил поддержку России в перевооружении страны, об этом 19 октября он заявил на совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
REGNUM 15:08
Политика
Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа
По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.
RuNews24.ru вчера в 09:16
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 17 октября в 11:27
Кино
В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»
Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Финансы
Центробанк 15 октября купил валюту для Минфина на 12,04 млрд рублей
Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей.
Финмаркет 17 октября в 02:48
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Общество
Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара
Американский инженер и миллиардер Илон Маск согласился рассмотреть разработку краснодарского предпринимателя Алексея Игнатьева о внедрении улучшенной операционной системы Linux в управление автомобилями Tesla.
Российская газета вчера в 16:43
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспересадочным авиарейсом.
РИА Новости 20:46
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19:58
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru вчера в 10:05
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Телеканал UTV 09:52
Армия и оружие
СМИ назвали «самый опасный военный корабль России»
"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", – пишет издание.
РИА Новости 19:53
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 вчера в 12:36
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12