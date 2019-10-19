с чего всё началось

После двух кварталов падения Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян на 3% в годовом выражении. Об этом говорится на сайте пресс-службы ведомства в четверг, 17 октября.

Политика Медведев рассказал о последствиях насаждения демократии извне Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что навязывание моделей «правильной» демократии извне уничтожает государства и приводит к распространению терроризма.

Происшествия Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.

Футбол «Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Здоровье Акцию по профилактике рака груди провели в Сахалинской области Сахалинский областной онкологический диспансер в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в субботу, 19 октября, провел профилактическую акцию "День открытых дверей".

Происшествия МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.

Армия и оружие Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.

Политика Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.

Армия и оружие Американцы бросили свою военную базу в Сирии Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.

Происшествия Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.

Происшествия В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.

Армия и оружие Литва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами» Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.

Политика Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в перевооружении Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил поддержку России в перевооружении страны, об этом 19 октября он заявил на совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Политика Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.

Политика В Раде создали межфракционное объединение «Кубань» В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Финансы Центробанк 15 октября купил валюту для Минфина на 12,04 млрд рублей Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей.

Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Общество Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара Американский инженер и миллиардер Илон Маск согласился рассмотреть разработку краснодарского предпринимателя Алексея Игнатьева о внедрении улучшенной операционной системы Linux в управление автомобилями Tesla.

Общество Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспересадочным авиарейсом.

Культура Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка» Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.

Космос NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Здоровье Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.

Политика Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.

Армия и оружие СМИ назвали «самый опасный военный корабль России» "Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", – пишет издание.

Политика Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.