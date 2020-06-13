"В целом получается, что браков в этом апреле было почти в 2,5 раза больше, чем разводов", - резюмировал Малков. Росстат также предоставлял статистику по периоду январь - апрель 2020 года, которая показала заметное снижение числа браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Росстат сообщил о резком сокращении браков и разводов

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