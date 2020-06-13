Коронавирус
Газета.RuРосстат сообщил о резком сокращении браков и разводов
"В целом получается, что браков в этом апреле было почти в 2,5 раза больше, чем разводов", - резюмировал Малков. Росстат также предоставлял статистику по периоду январь - апрель 2020 года, которая показала заметное снижение числа браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 11 июня в 00:00
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
Здоровье
Четыре медработника Печорской больницы заразились коронавирусом
Четыре медицинских работника Печорской районной больницы заразились коронавирусом.
Псковская правда вчера в 09:23
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Общество
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
Игры
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved
МонаВиста 11 июня в 11:56
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы
В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera 12:12
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Политика
Путин присвоил официальному представителю СК звание генерал-майора
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил официальному представителю Следственного комитета (СК) РФ Светлане Петренко звание генерал-майора юстиции.
Rambler News Service 11 июня в 12:14
Общество
Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках
Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
Известия 11:23
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Премьер-министр Михаил Мишустил подписал распоряжения, освобождающее россиян от справок для получения соцподдержки.
РИА Новости 10:14
Общество
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге.
Российская газета 06:10
Футбол
Роналду не забил пенальти впервые за 509 дней
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в ответном поединке 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (0:0).
Евро-футбол.ру 05:28
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
В офисе украинского президента Владимира Зеленского выявлена крупная вспышка коронавируса, передает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru 10:49
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
Общество
Правительство утвердило новые меры поддержки россиян
Правительство России утвердило новые меры поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
Петрозаводск говорит 11 июня в 12:31
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ 10:33
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Общество
Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей
ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»
Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
Авто
Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости вчера в 17:37
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11