Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРосстат сообщил о резком сокращении браков и разводов

"В целом получается, что браков в этом апреле было почти в 2,5 раза больше, чем разводов", - резюмировал Малков. Росстат также предоставлял статистику по периоду январь - апрель 2020 года, которая показала заметное снижение числа браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Росстат сообщил о резком сокращении браков и разводов

Газета.Ru11:55

Росстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%

Интерфакс09:43

В России из-за коронавируса резко сократилось число разводов и браков

РИА Новости06:56

Россияне стали реже жениться и разводиться из-за коронавируса

Телеканал 360°07:38

Во время карантина россияне существенно меньше женились и разводились

Вести.Ru06:59

На фоне коронавируса в России зарегистрировали в 4 раза меньше разводов

РБК09:01

В апреле на 75% сократилось число разводов в России

Московский Комсомолец06:44
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Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

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Путин присвоил официальному представителю СК звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил официальному представителю Следственного комитета (СК) РФ Светлане Петренко звание генерал-майора юстиции.
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New Horizons сфотографировал две ближайшие к Солнцу звезды

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Футбол

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в ответном поединке 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (0:0).
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В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

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Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

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В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
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Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
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