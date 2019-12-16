Экономика

ВедомостиВедомостиРосстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре

По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении. Для сравнения: в октябре промышленное производство в России выросло на 2,6% в годовом выражении и на 5,5% в месячном.
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Рост расходов бюджета РФ обеспечит поддержку обрабатывающей отрасли

ПРАЙМ03:40

Темпы роста промышленности в ноябре замедлились до двухлетнего минимума

Ведомостивчера в 16:26

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

РБКвчера в 09:24

Промпроизводство в России в ноябре выросло на 0,3%

ТАССвчера в 10:30

В России выросло промышленное производство

Lenta.ruвчера в 10:28

Росстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Коммерсантъвчера в 13:17

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

REGNUMвчера в 09:44
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Происшествия

Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд

РБК 02:07
Происшествия

СМИ сообщили о 40 причастных к убийству главы центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru 03:17
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
ТАСС 02:39
Происшествия

СКР задержал трех газовиков по делу о взрыве дома под Белгородом

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о взрыве бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого погибли два человека.
Коммерсантъ 03:33
Общество

Британские молодожены развелись во время свадьбы

Молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж из Великобритании расстались прямо на свадьбе. Это случилось из-за нетрезвого брата жениха.
Русская Планета 00:08
Политика

Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
АМИТЕЛ вчера в 11:55
Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

При обыске в коттедже, где жила семья, был найден целый арсенал оружия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета вчера в 23:20
Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
РБК 02:53
Технологии

«Яндекс» и The Question создали единый сервис вопросов и ответов

Сервис Яндекс.Знатоки объединился с The Question в единый сервис вопросов и ответов, который получит название Яндекс.Кью, передаёт корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 03:43
Музыка

Корнелюк рассказал о блестящем выступлении Ротару в Москве

Музыкант Игорь Корнелюк прокомментировал выступление Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM», который прошел накануне в Москве.
Культуромания вчера в 00:18
Культура

«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

Discover24 03:46
Политика

Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
РИА Новости 02:59
Общество

Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Газета.Ru вчера в 22:20
Кино

Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru 01:54
Общество

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках.
Вечерняя Москва вчера в 08:15
Общество

Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии

Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
Discover24 15 декабря в 06:01
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru вчера в 11:21
Спорт

По итогам перепроверки допинг-проб WADA передало в РУСАДА 15 дел

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел.
REGNUM 03:10
Футбол

Слуцкий может стать главным тренером «Рубина»

Нева Спорт вчера в 06:48
Происшествия

На Украине грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

REGNUM 02:50
Общество

Россия опустилась на 81-е место в рейтинге равноправия полов

Россия опустилась с 75-го на 81-е место рейтинга Global Gender Gap Index (.pdf), публикуемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Коммерсантъ 01:00
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Российская газета вчера в 02:58
Хоккей

«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов

Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:33
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Пенза-Пресс вчера в 22:34
Музыка

Выступивший со звездами «Евровидения» Лазарев ответил на критику

Сергей Лазарев резко отреагировал на критику в связи с выступлением на шоу звезд «Евровидения».
Рамблер вчера в 11:56
Авто

Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос

Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Новые автомобили вчера в 23:54
Политика

Россия и Китай призвали ООН смягчить санкции против Северной Кореи

Проект резолюции приветствует диалог США и КНДР, но при этом призывает к возобновлению шестисторонних переговоров (России, Китая, КНДР, США, Южной Кореи, Японии) или «перезапуску многосторонних консультаций в любом другом подобном формате».
Взгляд.ру вчера в 16:46
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
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