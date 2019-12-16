Экономика
ВедомостиРосстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре
По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении. Для сравнения: в октябре промышленное производство в России выросло на 2,6% в годовом выражении и на 5,5% в месячном.
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Политика
Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
Происшествия
СКР задержал трех газовиков по делу о взрыве дома под Белгородом
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о взрыве бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого погибли два человека.
Общество
Британские молодожены развелись во время свадьбы
Молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж из Великобритании расстались прямо на свадьбе. Это случилось из-за нетрезвого брата жениха.
Политика
Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина
Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
Происшествия
В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
При обыске в коттедже, где жила семья, был найден целый арсенал оружия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Технологии
«Яндекс» и The Question создали единый сервис вопросов и ответов
Сервис Яндекс.Знатоки объединился с The Question в единый сервис вопросов и ответов, который получит название Яндекс.Кью, передаёт корреспондент "Газеты.Ru".
Музыка
Корнелюк рассказал о блестящем выступлении Ротару в Москве
Музыкант Игорь Корнелюк прокомментировал выступление Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM», который прошел накануне в Москве.
Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Общество
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Общество
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках
Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках.
Общество
Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии
Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Спорт
По итогам перепроверки допинг-проб WADA передало в РУСАДА 15 дел
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел.
Футбол
Слуцкий может стать главным тренером «Рубина»
Общество
Россия опустилась на 81-е место в рейтинге равноправия полов
Россия опустилась с 75-го на 81-е место рейтинга Global Gender Gap Index (.pdf), публикуемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Хоккей
«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов
Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Музыка
Выступивший со звездами «Евровидения» Лазарев ответил на критику
Сергей Лазарев резко отреагировал на критику в связи с выступлением на шоу звезд «Евровидения».
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос
Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Политика
Россия и Китай призвали ООН смягчить санкции против Северной Кореи
Проект резолюции приветствует диалог США и КНДР, но при этом призывает к возобновлению шестисторонних переговоров (России, Китая, КНДР, США, Южной Кореи, Японии) или «перезапуску многосторонних консультаций в любом другом подобном формате».
Общество
Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.