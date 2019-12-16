Экономика

ВедомостиВедомостиРосстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре

По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении. Для сравнения: в октябре промышленное производство в России выросло на 2,6% в годовом выражении и на 5,5% в месячном.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

Промышленное производство в ноябре выросло лишь на 0,3% в годовом выражении после 2,6% прироста в октябре и 3% в сентябре, следует из данных Росстата. Ноябрьская динамика роста промышленности стала минимальной с декабря 2017 года, когда показатель снизился на 1,7% в годовом выражении.
РБК09:24

Подробнее о событии

Промышленность тяготеет к стагнации

Коммерсантъ17:30

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

РБК09:24

Промпроизводство в России в ноябре выросло на 0,3%

ТАСС10:30

В России выросло промышленное производство

Lenta.ru10:28

Темпы роста промышленности в ноябре замедлились до двухлетнего минимума

Ведомости16:26

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

REGNUM09:44

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

Rambler News Service08:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 01:45
Музыка

Президент Туркменистана записал ремикс песни «Каракум»

News.ru 10:41
Происшествия

Житель дома в Ленобласти, где нашли арсенал, мог насиловать дочь

Жителя Ленинградской области, в чьем доме обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия, задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
РИА Новости 17:12
Единоборства

Вячеслав Дацик нокаутом проиграл Жерому ле Банне

Российски боец Вячеслав Дацик проиграл нокаутом французу Жерому ле Банне в поединке приглашенных звёзд на казанском турнире.
Kazanfirst.ru 02:35
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости 15:31
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru 04:30
Общество

Определены новые сроки сдачи железнодорожного моста из ЕАО в Китай

Газета.Ru 14:22
Хоккей

«Нью-Джерси» обменял Тейлора Холла в «Аризону»

Холл выступал за «Нью-Джерси» уже четвёртый сезон, ранее он шесть лет защищал цвета канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз», которым был задрафтован.
Чемпионат 17:35
Единоборства

Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде

Allboxing.ru вчера в 01:57
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия вчера в 06:43
Наука

Ученые разгадали загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Ученые в рамках исследования сумели разгадать загадку каменных истуканов, обнаруженных много лет назад на острове Пасхи.
Актуальные Новости 02:42
Политика

В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины

Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 12:24
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста 12:56
Происшествия

Суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета

Znak.com 13 декабря в 21:13
Авто

Tesla Cybertruck может не получить сертификацию в Европе

Футуристичный дизайн Tesla Cybertruck может создать проблемы с получением сертификации на европейском рынке.
Picsnews.net 04:38
Общество

Boeing может временно приостановить производство 737 Max

Газета.Ru 09:46
Шоу-бизнес

Лолита удивила поклонников ещё большим похудением

Советская и российская эстрадная певица Лолита поразила поклонников ещё большим похудением.
Актуальные Новости 08:27
Культура

Картина «Дылда» вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Картина "Дылда" вошла в шорт-лист претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм" - заявление киноакадемии.
ТАСС 17:59
Общество

Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс

У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги.
РБК 14:39
Авто

АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленной Lada 4x4

Популярный изготовитель машин АвтоВАЗ рассказал о начале производства новой версии Lada 4x4.
Car.ru 05:44
Кино

«Союзмультфильм» восстановил пять мультфильмов для большого экрана

Среди восстановленных картин — «Сказка о царе Салтане», «Двенадцать месяцев», «Снежная Королева», «Щелкунчик» и «Тайна третьей планеты», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киностудии.
News.ru 08:15
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
РИА Новости 08:08
Политика

Жена Порошенко уволена с должности главы Украинского культурного фонда

Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко покинула пост председателя наблюдательного совета Украинского культурного фонда.
Газета.Ru 10:25
Политика

Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Взгляд.ру 16:28
Авто

Самый восточный салон Toyota обрел новый дом

Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
АвтоБизнесРевю 09:49
Экономика

Минфин: Киев нацелен выполнить новую программу МВФ, которая станет последней

8 декабря в МВФ сообщили, что достигли договоренности с властями Украины по новой программе кредитования на $5,5 млрд сроком на три года.
ТАСС 17:28
Музыка

Мазаев считает первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

После первой композиции Носков, опираясь на трость и держась за продюсера шоу Виктора Дробыша, подошел к краю сцены, чтобы поприветствовать зрителей.
Shraibikus News 09:51
Шоу-бизнес

В Сети опубликовано фото супермодели Беллы Хадид с обнажённой грудью

Американская модель Белла Хадид неожиданно для поклонников опубликовала в Instagram фотографию с обнажённой грудью.
Discover24 03:19
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 04:43
Политика

Россия рассчитывает на «здравый смысл» США по вопросу продления СНВ-3

СНВ-3 подписали президенты России и США в 2010 году. Это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.
РЕН ТВ вчера в 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное