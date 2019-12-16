Экономика

ВедомостиВедомостиРосстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре

По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении. Для сравнения: в октябре промышленное производство в России выросло на 2,6% в годовом выражении и на 5,5% в месячном.
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с чего всё началось

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

Промышленное производство в ноябре выросло лишь на 0,3% в годовом выражении после 2,6% прироста в октябре и 3% в сентябре, следует из данных Росстата. Ноябрьская динамика роста промышленности стала минимальной с декабря 2017 года, когда показатель снизился на 1,7% в годовом выражении.
РБКвчера в 09:24

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Промпроизводство в России в ноябре выросло на 0,3%

ТАССвчера в 10:30

Росстат рассказал о динамике промышленного производства в России

RT на русскомвчера в 15:08

Росстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Коммерсантъвчера в 13:17

Темпы роста промышленности в ноябре замедлились до двухлетнего минимума

Ведомостивчера в 16:26

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

РБКвчера в 09:24

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

REGNUMвчера в 09:44

Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 0,3%

ПРАЙМвчера в 08:14
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:19, Ашберн
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Армия и оружие

В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения

SM News вчера в 16:07
Наука

Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Учёные из США, Новой Зеландии и Чили изучили две статуи у вулкана Рано Рараку и полагают научно доказанным то, что целью возведения статуй было повышение урожайности земель острова.
REGNUM вчера в 23:41
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
РБК вчера в 21:51
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от работы комментатором

В сети появилась петиция за отстранение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой от работы комментатором.
ProstoProSport вчера в 08:15
Происшествия

Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью

Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
ТАСС вчера в 17:19
Музыка

Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни «Би-2»

Телеканал «Россия 1» на церемонии вручения премии «Виктория» вырезал слово протесты из песни «Люди на эскалаторах».
News.ru 15 декабря в 06:32
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат

Слово и Дело вчера в 04:10
Общество

Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
RT на русском вчера в 12:49
Происшествия

В Челябинской области на трассе М-5 вспыхнул рейсовый автобус с людьми

Другой рейсовый автобус 9 декабря по дороге из Челябинска в Троицк чуть не перевернулся около Коркино, потеряв два колеса.
Pchela.News вчера в 23:13
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета вчера в 06:23
Интернет

Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей 15 декабря в 12:00
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru вчера в 11:21
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News 15 декабря в 19:35
Политика

Эрдоган напомнил США о геноциде индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Соединенные Штаты об ответных мерах Анкары в случае признания американским сенатом геноцида армян в Османской империи в начале 20 века.
IslamNews вчера в 04:24
Общество

Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки

Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.
RT на русском вчера в 21:29
Общество

Аварийные дома предложили расселять по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке. Своей идеей он поделился с газетой «Известия».
Lenta.ru 15 декабря в 22:59
Происшествия

Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»

Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
REGNUM вчера в 15:15
Общество

Путин подписал закон о штрафах для СМИ-иноагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы за нарушение порядка работы иностранного СМИ-иноагента и (или) учреждённого им российского юрлица-иноагента.
Право.ру вчера в 09:12
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3010 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.
Коммерсантъ вчера в 09:01
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Автоновости дня вчера в 04:03
Общество

Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Газета.Ru вчера в 22:20
Экономика

Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей

Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
ТАСС вчера в 07:49
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
РИА Новости вчера в 22:25
Политика

США обвинили российский корабль в «опасных маневрах» у своих берегов

Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры у берегов американских штатов, передает CNN.
Росбалт вчера в 23:55
Хоккей

«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

Ранее калифорнийский клуб не мог выставить Ковальчука на драфт отказов из-за того, что еще не выплатил ему бонусы по контракту.
Газета.Ru вчера в 13:42
Политика

Осипов сделает министра ЖКХ ответственным за снабжение баллонным газом

Губернатор Александр Осипов 17 декабря распорядился передать региональному министерству ЖКХ контроль за снабжением населения баллонным газом - сейчас полномочия закреплены за министерством экономического развития Забайкальского края.
Чита.Ру вчера в 23:47
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета 15 декабря в 17:00
Авто

Nissan полностью обновит линейку кроссоверов

Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
Motor вчера в 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
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