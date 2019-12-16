Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Рост промышленного производства в России в ноябре 2019 года составил 0,3% в годовом выражении, сообщает Росстат. Темп роста в октябре составлял 2,6%. В службе уточнили, что в сравнении с октябрем 2019 года сокращение составило 2,5%.
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Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

РБКвчера в 09:24

Росстат рассказал о динамике промышленного производства в России

RT на русскомвчера в 15:08

Росстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Коммерсантъвчера в 13:17

Промпроизводство в России в ноябре выросло на 0,3%

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Темпы роста промышленности в ноябре замедлились до двухлетнего минимума

Ведомостивчера в 16:26

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

REGNUMвчера в 09:44

Рост промпроизводства в России в ноябре замедлился до 0,3%

Финмаркетвчера в 08:21
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Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

РБК вчера в 21:51
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика

Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»

Завод "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.
РИА Новости 00:09
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
РИА Новости вчера в 22:25
Армия и оружие

Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Известия вчера в 23:22
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Вести.Ru вчера в 16:10
Общество

Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки

Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.
RT на русском вчера в 21:29
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Политика

CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
ТАСС вчера в 22:37
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Политика

Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству

«В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству», — считает Горбачев (цитата по ТАСС).
РБК вчера в 22:50
Музыка

Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»

Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
Московский Комсомолец вчера в 19:15
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru вчера в 10:53
Политика

Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
URA.Ru вчера в 12:34
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
Политика

Time: «Нафтогаз» попытался оспорить право фирмы из США на разработку месторождения

Компания "Нафтогаз" подала в суд на власти Украины в связи с тем, что они ранее выдали разрешение американской фирме на разработку нефтегазового месторождения Варвинское.
ТАСС 00:13
Армия и оружие

Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море

Известия вчера в 22:13
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
РБК вчера в 20:40
Культура

Дело «Седьмой студии»: суд не учел показания экс-министра культуры

В Мещанском суде Москвы состоялось очередное слушание по делу «Седьмой студии», в ходе которого защита попросила приобщить к делу показания экс-министра культуры России Александра Авдеева.
REGNUM 00:39
Хоккей

«Коламбус» победил «Вашингтон» Овечкина

Стоит отметить, что российский нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отметиться результативными действиями.
Газета.Ru вчера в 22:02
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками

В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
РБК вчера в 19:47
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
РБК вчера в 18:30
Политика

Дмитрий Чернышов ушёл в отставку

Байкал24 вчера в 21:40
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 13:58
Общество

В Гидрометцентре рассказали о январской погоде

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Газета.Ru вчера в 08:41
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Общество

Украинцы массово скупают жилье на главном курорте России

Граждане Украины все чаще приобретают недвижимость в Сочи, став основным покупателем среди международных сделок по покупке местных квартир.
Gazeta.SPb 00:41
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
Происшествия

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

РИА Новости вчера в 21:54
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