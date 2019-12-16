Экономика
ВедомостиРосстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре
Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3% по сравнению с ноябрем 2018 г. и снизилось на 2,5% к октябрю, свидетельствуют данные Росстата. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении.
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Политика
В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Телеведущая Дана Борисова заявила, что бывший супруг пришел к ней в дом в сопровождении полицейских и потребовал отдать ему дочь.
Армия и оружие
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
Армия и оружие
Асад заявил о тысячах американских наемников в Сирии
В Сирии воюют тысячи сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК), заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix президент республики Башар Асад.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Футбол
Первый гол Паредеса за «ПСЖ» переписали на Неймара
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Происшествия
Уволенный россиянин застрелил своего начальника
В Липецкой области уволенный электрик застрелил своего бывшего начальника.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
Здоровье
Из-за тех, кому дерево ценнее человеческой жизни, регион останется без центра детской трансплантации
Строительство планировали начать на территории практически заброшенного пустыря, в шаговой доступности от детской больницы, но общественность возмутилась, что придется вырубить некое количество деревьев для строительства этого корпуса В новом здании планируют собрать всю детскую хирургию воедино.
Наука
Выявлен вред от электронных сигарет
Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.
Экономика
Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес
С помощью платформы физлица—клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке.
Гаджеты
Опубликовано первое официальное фото нового Samsung Galaxy S11+
Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.
Происшествия
Неадекватный мужчина устроил стрельбу в московском метро
Полиция задержала 23-летнего мужчину, который устроил стрельбу на станции метро «Косино» в Москве.
Футбол
Форвард «Спартака» Роша продолжит карьеру во «Фламенго»
Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру во «Фламенго».
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Кино
Съемки боевика Mortal Kombat завершены
Сценарист фильма Грег Руссо в своем микроблоге в Twitter сообщил, что съемки продолжения «Смертельной битвы» завершены.
Музыка
Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем
Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует линейку моделей в РФ за счет Niva
В любой ситуации, возвращение марки «Нива» позволит альянсу Renault-Nissan-АвтоВАЗ получить больший простор для оптимизации линейки моторов SUV, куда включены Nissan Qashqai, Renault Duster и другие известные паркетники.
Политика
Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии
Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Общество
Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей
Пенсионеры, которые скрывают от государства, что работают неофициально, могут получить штраф до 120 тысяч рублей.
Экономика
Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей
Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество