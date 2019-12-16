Экономика

ВедомостиВедомостиРосстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3% по сравнению с ноябрем 2018 г. и снизилось на 2,5% к октябрю, свидетельствуют данные Росстата. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении.
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Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

REGNUM09:44

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

РБК09:24

Росстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре

Ведомости08:40

В России выросло промышленное производство

Lenta.ru10:28

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

Rambler News Service08:19

Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 0,3%

ПРАЙМ08:14

Рост промпроизводства в России в ноябре замедлился до 0,3%

Финмаркет08:21
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Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
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В Липецкой области уволенный электрик застрелил своего бывшего начальника.
Lenta.ru 09:33
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Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
РИА Новости 07:38
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Из-за тех, кому дерево ценнее человеческой жизни, регион останется без центра детской трансплантации

Строительство планировали начать на территории практически заброшенного пустыря, в шаговой доступности от детской больницы, но общественность возмутилась, что придется вырубить некое количество деревьев для строительства этого корпуса В новом здании планируют собрать всю детскую хирургию воедино.
U74.Ru 14 декабря в 00:06
Фигурное катание

Тренер Медведевой отреагировал на приостановку карьеры Загитовой

Чемпионат 09:20
Наука

Выявлен вред от электронных сигарет

Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.
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Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

С помощью платформы физлица—клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке.
Коммерсантъ вчера в 21:51
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Опубликовано первое официальное фото нового Samsung Galaxy S11+

Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.
Astera 04:27
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Неадекватный мужчина устроил стрельбу в московском метро

Полиция задержала 23-летнего мужчину, который устроил стрельбу на станции метро «Косино» в Москве.
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Форвард «Спартака» Роша продолжит карьеру во «Фламенго»

Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру во «Фламенго».
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Футбол

Слуцкий может возглавить «Рубин»

Газета.Ru 08:16
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Съемки боевика Mortal Kombat завершены

Сценарист фильма Грег Руссо в своем микроблоге в Twitter сообщил, что съемки продолжения «Смертельной битвы» завершены.
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Музыка

Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
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Коммерсантъ 05:27
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Renault-Nissan оптимизирует линейку моделей в РФ за счет Niva

В любой ситуации, возвращение марки «Нива» позволит альянсу Renault-Nissan-АвтоВАЗ получить больший простор для оптимизации линейки моторов SUV, куда включены Nissan Qashqai, Renault Duster и другие известные паркетники.
Pnzdrive вчера в 09:31
Политика

Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии

Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
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Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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ОМОН задержал противников мусоросжигательного завода в Татарстане

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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
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Общество

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей

Пенсионеры, которые скрывают от государства, что работают неофициально, могут получить штраф до 120 тысяч рублей.
URA.Ru 13 декабря в 22:56
Экономика

Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей

Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
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Авиадебошира на рейсе в Новосибирск привязали к креслу

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В кафе Русского музея шоколадки с портретом Сталина убрали из продажи

Российская газета 09:59
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