Экономика
ВедомостиРосстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре
По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении. Для сравнения: в октябре промышленное производство в России выросло на 2,6% в годовом выражении и на 5,5% в месячном.
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Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
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Темный шоколад, рыба и авокадо помогут бороться со стрессом
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В Казани потушили пожар на мебельном складе
Ранее сообщалось о пожаре на складе мебельной фабрики в Казани на площади 5,2 тысячи метров.
Технологии
Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ
Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
Общество
Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
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77-летняя Ангелина Вовк выйдет замуж за молодого любовника
77-летняя телеведущая Ангелина Вовк скоро выйдет замуж, пишет «Комсомольская правда».
Происшествия
Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал
Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.
Общество
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Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
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Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи
Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Интернет
Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева
Одним из самых громких скандалов конца прошлой — начала этой недели стало так называемое дело Сысоева, имеющее отношение не только к ряду гигантов российского и мирового IT-бизнеса, но и к имиджу страны в целом.
Шоу-бизнес
Басков впервые показал свою роскошную квартиру
Российский певец Николай Басков показал поклонникам интерьеры своей квартиры в Москве на Пречистенской набережной.
Футбол
Определились пары плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
Лига Европы Сразу после жеребьевки Лиги чемпионов определились пары 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира.
Общество
РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их десятилетнего юбилея.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Происшествия
Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве
Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Общество
Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Футбол
Джикия рассказал про инцидент с водителем автобуса в Санкт-Петербурге
Капитан московского "Спартака" защитник Георгий Джикия рассказал об инцидентах перед и после матча с "Зенитом" 18-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся в Санкт-Петербурге 1 декабря и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.
Политика
Рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки за полгода
Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки за последние полгода, несмотря на угрозу импичмента и прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США.
Технологии
Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия
Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Общество
Центр Киева перекроют из-за масштабных акций протеста
На 17 декабря 2019 года запланировано перекрытие центра Киева из-за крупных акций протеста против открытия рынка земли, сообщили 16 декабря в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Авто
Начались продажи «заряженного» кроссовера Haval H6 GT
Компания Haval объявила о начале продаж спортивной модификации кроссовера Haval H6 GT.
Хоккей
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил российского форварда Илью Ковальчука на драфт отказов.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Экономика
Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.
Общество
Путин подписал закон об электронных трудовых книжках
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий возможность перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года.
Политика
Россия и Китай в ООН предложили смягчить санкции против КНДР
Россия вместе с Китаем выступили с инициативой смягчить ряд ограничительных мер в отношении КНДР в целях улучшения гуманитарной обстановки в государстве.
Общество
Украинцы массово скупают жилье на главном курорте России
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на риэлторское агентство «Мандарин», доля украинцев при «иностранных» продажах квартир в Сочи составляет 29%.