Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваРосстат сообщил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

В свою очередь Минэкономразвития видит риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленного производства. По данным ведомства, причины — слабая динамика индекса деловой активности и другие индикаторы.
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Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

Промышленное производство в ноябре выросло лишь на 0,3% в годовом выражении после 2,6% прироста в октябре и 3% в сентябре, следует из данных Росстата. Ноябрьская динамика роста промышленности стала минимальной с декабря 2017 года, когда показатель снизился на 1,7% в годовом выражении.
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Росстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Коммерсантъ13:17

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Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

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Росстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре

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Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

Rambler News Service08:19

Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 0,3%

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