Экономика

ВедомостиВедомостиРосстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре

По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении. Для сравнения: в октябре промышленное производство в России выросло на 2,6% в годовом выражении и на 5,5% в месячном.
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Промпроизводство в РФ в ноябре выросло всего на 0,3%: негативно

ПРАЙМ03:15

Темпы роста промышленности в ноябре замедлились до двухлетнего минимума

Ведомостивчера в 16:26

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

РБКвчера в 09:24

Промпроизводство в России в ноябре выросло на 0,3%

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В России выросло промышленное производство

Lenta.ruвчера в 10:28

Росстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Коммерсантъвчера в 13:17

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

REGNUMвчера в 09:44
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Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»

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Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Наука

Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи

Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
REGNUM 02:17
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На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM вчера в 13:57
Финансы

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 69,68 рубля (плюс почти 7 копеек).
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Наука

Чеснок оказался эффективен для профилактики инфарктов и инсультов

Чеснок является мощным средством для борьбы с опасными сосудистыми заболеваниями, включая инфаркт и инсульт, сообщает Chinese Journal of Natural Medicines.
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Армия и оружие

Пуск баллистической ракеты «Искандер» попал на видео

Министерство обороны опубликовало видео учебно-боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», выполненного с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Взгляд.ру вчера в 13:19
Происшествия

Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью

Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
ТАСС вчера в 17:19
Здоровье

Названы белковые продукты, которые приводят к набору веса

Специалисты из Германии рассказали, что некоторые богатые белком продукты способны навредить фигуре и спровоцировать набор веса.
Московский Комсомолец вчера в 13:21
Общество

Под Казанью задержали участников палаточного лагеря против МСЗ

Inkazan вчера в 03:29
Футбол

Тиль: всё ещё привыкаю к России, это совсем другой мир

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль отметил, что всё ещё проходит адаптацию в России.
Чемпионат вчера в 14:17
Политика

СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Известия 01:43
Авто

Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura

Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Автоновости дня вчера в 09:08
Происшествия

На Украине грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

REGNUM 02:50
Технологии

Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия

Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Astera вчера в 15:13
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Пенза-Пресс вчера в 22:34
Происшествия

Адвокат ответил на публикации об оценке психики Соколова

Информация о завершении основной части психолого-психиатрической экспертизы, назначенной обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову, не соответствует действительности, заявил РБК адвокат Соколова Александр Почуев.
РБК 03:17
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
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«Квартал 95» посвятил песню с «извинениями» Гонтаревой

Взгляд.ру 02:47
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru вчера в 10:53
Спорт

РУСАДА рассмотрит в начале 2020 года дела по перепроверке проб

РУСАДА рассмотрит уже в начале 2020 года дела, которые открыло ВАДА по результатам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
Комсомольская правда 03:08
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Происшествия

Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд

Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, на черном рынке стоимость груза, который следовал из Германии в Таджикистан, может превышать 5,8 млрд руб. Указывается, что пластиковые бутылки с бесцветной жидкостью прибыли в Москву самолетом из Кельна и были отправлены на склад временного хранения.
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Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Подписчики раскритиковали платье Алсу с пайетками и объемными рукавами

Певица выбрала смелый наряд — мини-платье, расшитое пайетками, с объемными рукавами и короткой юбкой-колоколом.
Woman.ru 01:34
Общество

Полиция оцепила центр Киева из опасений перед протестующими

В центре Киева полицейские совместно с сотрудниками Нацгвардии заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных протестных акций.
ИА Новороссия 03:16
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
ТАСС 02:39
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
Технологии

Трамвай R1, прозванный «iPhone на колесах», может получить продолжение

Получивший прозвище "iPhone на колесах" инновационный российский трамвай R1 (Russia One), который был создан в виде прототипа и не пошел в серию, может получить продолжение, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха), разработавшей R1, Дмитрий Семизоров.
РИА Новости 01:08
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