Энергетика
RT на русскомРосстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.
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Политика
Министр здравоохранения: полиция Боливии планирует задержать Моралеса
Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо заявила, что полиция страны намерена задержать экс-президента Эво Моралеса.
РЕН ТВ 18:49
Шоу-бизнес
Настя Задорожная впервые выходит замуж
Российская певица и актриса Настя Задорожная (34) обрадовала поклонников приятной новостью.
Lisa.ru вчера в 12:00
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Происшествия
Со дна Мойки водолазы достали ноги убитой Соколовым аспирантки
Журналистская правда 05:09
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Политика
В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».
РБК 18:15
Космос
В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM вчера в 00:49
Общество
Президент Ирана заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения
Президент Ирана Хасан Рухани заявил об обнаружении на юге страны нового нефтяного месторождения, сообщает Associated Press.
RT на русском 03:11
Общество
Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку
Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru 07 ноября в 21:09
Авто
Экспертами раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
ToDay News Ufa 07:46
Политика
Куба и Венесуэла осудили смену власти в Боливии
«МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом-президентом Эво Моралесом, символом борьбы коренных народов нашей Америки»,— написал господин Родригес в Twitter.
Коммерсантъ 17:50
Политика
Соцпартия Испании побеждает на досрочных парламентских выборах
Правящая социалистическая партия Испании побеждает на досрочных парламентских выборах, свидетельствуют данные подсчета 98,9% бюллетеней, на которое ссылается газета El Mundo.
Коммерсантъ 17:20
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Спорт
Шорт-трек. Семен Елистратов победил на этапе Кубка мира
В канадском Монреале проходит второй этап Кубка мира по шорт-треку. Российский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1 000 метров.
Вести.Ru 18:44
Авто
В России растут продажи китайских машин
Успешным прошлый месяц стал для Changan, продажи которого растут второй месяц подряд.
Тарантас Ньюс вчера в 16:30
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Тарантас Ньюс вчера в 08:59
Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
Lenta.ru вчера в 21:40
Политика
Польша отказалась сближаться с Россией
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе.
Газета.Ru 19:13
Фигурное катание
Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 06:12
Хоккей
Сборная России заняла 3-е место на Кубке Карьяла
В заключительном матче Кубка Карьяла сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции.
Sport24.ru 12:58
Происшествия
Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы
Вести.Ru 16:36
Здоровье
Скорая помощь является лидером по сокращению врачей
Ранее министр здравоохранения страны Вероника Скворцова информировала, что в 54 российских регионах за 2018 год стало меньше врачей.
RuNews24.ru 08 ноября в 03:41
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 вчера в 17:05
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro 10:51
Общество
Россияне могут остаться без пенсии в случае низкой зарплаты
В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.
Местное время (г. Пермь) 01:27
Кино
Этот фильм шел во всех кинотеатрах России. Его не спасли от провала даже Машков и Петров
В новом материале — шпионский боевик стоимостью в четверть миллиарда, которому не помогло отбить даже половину бюджета ни присутствие сразу трех звезд отечественного кино (Машков — Петров — Ходченкова), ни агрессивное промо канала "Россия 1".
Lenta.ru 16:01
Политика
Партию «Слуга народа» Зеленского возглавил Корниенко
Газета.Ru 08:53
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Американская компания Air запустила продажи водки, производящейся с помощью электричества из воды и воздуха.
Известия 12:10
Политика
Трамп допустил публикацию расшифровки еще одного разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп в рамках общения с журналистами в Белом доме заявил, что он готов предоставить расшифровку еще одного телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РБК 08 ноября в 13:29