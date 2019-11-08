Энергетика
RT на русскомРосстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова в фильме о развале СССР
"Передергиванием фактов" назвал глава "Роснано" Анатолий Чубайс публикацию рядом СМИ его высказываний из фильма "Гибель империи" о жизни в Советском Союзе и развале СССР.
Вести.Ru 07:54
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ 12:56
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Транспорт
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
РИА Новости 12:16
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".
Pravda.Ru 09:02
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова призналась, родит ли новому возлюбленному ребенка
Певица познакомилась с новым возлюбленным благодаря своей подруге.
7Дней.ру 04:00
Общество
В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях
За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.
РБК вчера в 14:11
Политика
Пушков с иронией отреагировал на слова Зеленского про первый спутник
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о том, что первый искусственный спутник Земли создали украинцы.
Радио Sputnik 10:59
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости 07 ноября в 21:43
Игры
Эксклюзивы PlayStation не будут выходить в PlayStation Now на запуске
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) объяснил, почему компания не выпускает самые главные эксклюзивы в PlayStation Now параллельно с релизом на консоли.
3DNews вчера в 15:03
Единоборства
Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
RT на русском 12:40
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Политика
Зеленский поручил разработать требования для СМИ по созданию новостей
В указе правительству Украины до 31 декабря предлагается подготовить «положение о требованиях и стандартах новостей, а также механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения».
РБК 12:39
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 11:49
Общество
Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием
Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения.
РИА Новости 11:38
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Общество
В России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
РБК 11:20
Армия и оружие
В Донбассе началось разведение сил в Петровском
Коммерсантъ 05:12
Общество
В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова
Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
Кино
На «Золотой глобус» претендуют 6 российских фильмов
Вести.Ru вчера в 21:40
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Происшествия
В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб
Российская газета 11:30
Хоккей
Хоккей. Сборная России обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла
Матч Кубка Карьяла — финнского этапа Еврохоккейтура проходил в Хельсинки.
Bethub.org 11:12
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Рак печени - крайне коварное и опасное заболевание, которое не проявляет себя, пока не станет поздно.
Уфимские Заметки 06:58
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Единоборства
Бой Хабиба в России может пройти во второй половине 2020 года
Спорт-Экспресс 06:00