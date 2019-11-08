Энергетика
RT на русскомРосстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.
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Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл на турнире UFC
9 ноября двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов в рамках турнира UFC Fight Night 163 на ринге встретился с представителем Германии Давидом Заваде.
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Жителям Подмосковья сказали, как снизить влияние погоды на сердце
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Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
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Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
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МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака".
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Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 08 ноября в 12:48
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
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Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
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В сентябре в продажу поступил нетбук MAG1 с экраном диагональю 8,9 дюйма разрешением 2560 х 1600 пикселей и процессором Core m3-8100Y.
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Угроза демократии: названы фамилии россиян в британском списке
Имена девяти российских бизнесменов — доноров Консервативной партии Великобритании — названы в секретном докладе межпартийного комитета по разведке и безопасности об угрозах для британской демократии.
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Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
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Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
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Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
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В воскресенье в Лондоне стартует итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), участие в котором примет четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Век Калашникова: почему весь мир знает фамилию русского оружейника
Для всего мира оружейник с автоматом в руках стал символом изобретательного и пытливого русского ума.
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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
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Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на продукцию из КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент о полной отмене пошлин на импорт китайских товаров в США речь не идет.
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Сирийские и турецкие военные вступили в бой на северо-востоке САР
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В МИД Германии усомнились в способности Европы защитить себя без США
Министр иностранных дел германии Хайко Маас выразил мнение, что ни ФРГ, ни Европа не в состоянии обеспечить свою защиту без США, назвав безответственным проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном.
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"Если ты русскоязычный, не живешь много лет в США и зовут тебя Иван Петров, шансы построить в США успешный бизнес в ИТ и кибербезопасности у тебя стремятся к нулю", — заявил The Bell сотрудник одной из крупных компаний, связанных с кибербезопасностью.
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