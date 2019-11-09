Энергетика
RT на русскомРосстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.
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Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Политика
Жители ДНР и ЛНР хотят стать частью России
Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего, за вхождение ЛНР и ДНР в состав России высказались 50,9 процента донбассцев, плюс 13,4 процента также хотят объединения, но с особым статусом.
Вести.Ru 05:20
Политика
Писатель Быков назвал присоединение Крыма к России ошибкой и трагедией
Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума. За присоединение проголосовали больше 95% жителей полуострова.
URA.Ru вчера в 18:56
Футбол
Дзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»
Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.
ProstoProSport 07:36
Политика
В Польше задержали украинского националиста по запросу России
Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России задержан один из основателей «Движения сопротивления капитуляции» Игорь Мазур.
Lenta.ru 10:48
Футбол
Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»
Спорт-Экспресс 10:42
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В Грузии 27 человек задержали во время премьеры фильма про геев
Красная весна 02:50
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество
Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в стране
В сообщении говорится, что в Чукотском автономном округе мужчины составляют 50,11% населения региона, женщины — 49,89%.
Известия 02:16
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Армия и оружие
Военный ответ России в случае нападения НАТО на Калининград предсказали в Китае
Предсказан военный ответ Российской Федерации в случае нападения Североатлантического альянса на Калининградскую область.
Аргументы недели 04:38
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Гаджеты
Фонари на улицах России смогут заряжать гаджеты и раздавать Wi-Fi
Как обещают разработчики, накопленной солнечной энергии устройству достаточно как для освещения улиц в темное время суток, так и для круглосуточной зарядки мобильных устройств и организации точки Wi-Fi доступа.
iXBT.com 06:47
Технологии
Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews вчера в 06:44
Фигурное катание
Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при
15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Российская газета 05:43
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Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Культура
Отец погибшего актера из «Физрука» пришел в «Голос» в память о сыне
Музыкант Дмитрий Клинаев, отец погибшего актера из сериала "Физрук" Егора Клинаева, решил принять участие в восьмом сезоне шоу "Голос" в память о сыне.
РИА Новости 03:47
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Армия и оружие
Пентагон: США не получают прибыль от сирийской нефти
Представители Пентагона утверждают, что прибыль от сирийской нефти идет курдским формированиям «Сирийские демократические силы», а не Соединенным Штатам, сообщается на сайте РИА Новости.
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