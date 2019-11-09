Общество

RT на русскомRT на русскомРосстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.
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Почему в России резко выросли цены на дизельное топливо

Комсомольская правда07:05

В Югре продают бензин по рублю за литр

URA.Ru00:50

В Красноярске подорожали бензин и дизтопливо

Sibnovosti.ru07 ноября в 00:57

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

RT на русском08 ноября в 15:58

Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо

РИА Новости08 ноября в 08:45

Средние цены на бензин с 28 октября по 3 ноября выросли на 2 копейки

ТАСС08 ноября в 08:24

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

РЕН ТВ08 ноября в 16:49
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Общество

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Коммерсантъ 10:27
Политика

Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией

Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Общество

Игравшую с моряками белуху посчитали российским шпионом

В белухе, с которой команда исследовательского судна Gemini Craft из Южной Африки играла в мяч, заподозрили в работе на Россию.
Телеканал 360° 09:33
Общество

В Москве умер Паша Фейсконтроль

RT на русском вчера в 15:13
Происшествия

Стало известно о загадочной смерти первой жены преподавателя СПбГУ

Lenta.ru 09:58
Футбол

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 10:29
Общество

Познер оценил слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Познер заявил, что шоумен Максим Галкин прав, говоря о том, что на федеральных каналах есть цензура, передает изданию Ura.ru.
Газета.Ru 08:01
Спорт

МИД России дал оценку отказу выдачи виз США футболистам «Спартака»

У футболистов, тренерского штаба и прочего персонала московского "Спартака" возникла проблема с оформлением документов для участия в товарищеском турнире Florida Cup, который должен пройти в с 13 по 20 января 2020 года.
Газета.Ru 10:22
Политика

Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу

Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.
РБК 09:35
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Происшествия

На Кубани произошло массовое отравление школьников

Российская газета 05:36
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Политика

Спикер Рады ушел с поста главы партии «Слуга народа»

РИА Новости 06:38
Происшествия

Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии

Подозреваемый в убийстве россиянин Владимир Кондаков, по предварительным данным, найден мертвым в одном из парков Сиднея, сообщает в воскресенье австралийский телеканал Seven News.
Интерфакс 05:12
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Хоккей

Финляндия — Швеция 1:0 (1-й период)

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 08 ноября в 09:54
Футбол

Обамеянг попал в ДТП на машине стоимостью 312 тысяч

Эпизод произошел вечером 8 ноября. Lamborghini футболиста стоимостью 312 тысяч евро столкнулась с другим автомобилем.
Спорт-Экспресс 06:58
Политика

Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Общество

Минюст намерен ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

Звонки роботов-коллекторов должникам могут приравнять к звонкам от сотрудников банков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 09:14
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Российская газета 09:11
Технологии

В США научились производить водку из воды и воздуха

Американская фирма Air Co, представила водку, которую сделали из воды и воздуха, без традиционного использования зерен или дрожжей.
МедиаПоток 08 ноября в 10:17
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Теннис

Джокович обыграл Берреттини на старте Итогового турнира ATP

Sportbox.RU 10:21
Футбол

Сочи — ЦСКА 2:3

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России для подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы - 2020, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:22
Футбол

Месси сделал за карьеру 52 хет-трика и забил 52 гола со штрафных

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче 13-го тура Примеры против "Сельты" (4:1), забил в этой игре свой 52-й гол прямыми ударами со штрафных за карьеру.
ProstoProSport 02:23
Общество

Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова

Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
Народные новости 02:16
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В Москве избили бывшего главу полиции чеченского города Аргун

Весьма 06:42
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В Эрмитаже под портретом Екатерины II обнаружили другую картину

В Эрмитаже, во время реставрации портрета Екатерины II художника Пьера Этьена Фалькон, под образом императрицы обнаружили другую картину.
Россия – Культура 08 ноября в 07:53
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