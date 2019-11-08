Энергетика
RT на русскомРосстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:13, Вашингтон
Политика
Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу
Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.
РБК 09:35
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца извергом
Артемий Шульгин, сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина, сообщил, что ему «наплевать» на отца, поскольку тот тиран и изверг.
Вечерняя Москва 09:08
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Кино
Главный приз на Женевском кинофестивале получил фильм «Дылда» Балагова
Фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» стал призером в номинации среди полнометражных лент на Женевском международном кинофестивале.
iReactor вчера в 22:06
Политика
Путин призвал полицию жестко противодействовать экстремизму
"В поле особого внимания следует держать и ситуацию с миграцией, выявлять и устранять любые нарушения миграционных норм и правил, создавать открытые, комфортные, благоприятные условия для законопослушных иностранных граждан, туристов, предпринимателей, студентов, работников, специалистов", - добавил Путин.
ТАСС 09:52
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Игры
Разработчики Atomic Heart отменили бета-тестирование
Вокруг Atomic Heart продолжают сгущаться тучи.
Игромания.ру 09:57
Гаджеты
Видеокарта Gigabyte Aorus Radeon RX 5700 XT впечатляет габаритами
Gigabyte готовит модель под брендом Aorus, а это значит, что это будет топовое решение в линейке.
iXBT.com вчера в 04:31
Авто
В Россию привезли уникальный гиперкар стоимостью 160 миллионов рублей
В Сети появились изображения гиперкара стоимостью 160 миллионов рублей, снятые в московском аэропорту.
OAnews вчера в 04:02
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Израильские СМИ назвали новые морские пути России угрозой для Запада
Журналисты израильского издания Haaretz оценили выгоду России от широкого использования Северного морского пути.
ПолитРоссия 07:18
Происшествия
Стало известно о загадочной смерти первой жены преподавателя СПбГУ
Историк Евгений Понасенков заявил, что первая жена преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, погибла при невыясненных обстоятельствах.
Lenta.ru 09:58
Футбол
«Милан» выставит Кесси на трансфер
Полузащитник «Милана» Франк Кесси может покинуть итальянский клуб.
Евро-футбол.ру 08:21
Происшествия
Отец виновника ДТП на Малышева отверг подозрения в подмене анализов
Екатеринбург-ТВ 06:13
Экономика
Исследование: малый и средний бизнес в России движется к стагнации
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации, выяснили эксперты Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research, которые регулярно подсчитывают индекс деловой активности RSBI.
BFM.ru 07 ноября в 05:40
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью
Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
Летидор 03:11
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Происшествия
В Смоленской области глава района погиб, помогая соседям тушить пожар
В Смоленской области погиб при тушении пожара в чужом частном доме глава Холм-Жирковского района Олег Макаров.
Вести.Ru вчера в 02:36
Происшествия
На Кубани отравились более 50 школьников
В городе Кропоткине в Краснодарском крае отравились более 50 детей.
РБК 07:51