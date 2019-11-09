Энергетика
RT на русскомРосстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.
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Волгоградстат: бензин в Волгоградской области немного подорожал
Московский Комсомолец09 ноября в 01:53
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В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения
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По неизвестным причинам, женщина с двумя детьми утром в понедельник выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.
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В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
RT на русском вчера в 04:06
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Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
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В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
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Байкал-Daily вчера в 20:13
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Асад рассказал о проблемах восстановления Сирии
Президент Сирии Башар Асад заявил, что не ждет быстрого возвращения на родину уехавших за годы войны сирийцев и скорого начала процесса масштабного восстановления страны.
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В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье
Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Bimru.ru вчера в 05:17
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Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
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Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
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RT на русском вчера в 21:45
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АК&М 08 ноября в 05:11
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РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал обвинения в его сторону о том, что он «сдал Восточную Европу».
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Вариаторную трансмиссию получат даже базовые версии Lada Vesta
С появлением в линейке модели Lada Vesta версии с бесступенчатым вариатором маркетинговая стратегия «АвтоВАЗа» может измениться.
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Администрация Бийска ввела режим ЧС из-за накопившегося в городе мусора
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Два человека погибли, еще трое госпитализированы в результате дорожной аварии с микроавтобусом в Саратовской области в понедельник утром.
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RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие
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