Энергетика

RT на русскомRT на русскомРосстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.
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