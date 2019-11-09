Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Общество В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения В Минфине подготовили проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющий статьи 193 и 193.1, предусматривающие наказания за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, участвующих в разработке предложения.

Происшествия В Москве женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна многоэтажки По неизвестным причинам, женщина с двумя детьми утром в понедельник выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.

Политика Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.

Футбол Экс-звезда сборной Югославии: уровень РПЛ упал в несколько раз Бывшая звезда сборной Югославии Малинка Пантич высказался о конкурентоспособности российских клубов в европейских турнирах.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Здоровье В Бурятии выявили фальсифицированную молочную продукцию В сливочном масле нашли кишечную палочку В Бурятии управление Россельхознадзора с начала года отобрано и исследовано в ФГБУ "Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория" 417 проб молока и молочной продукции.

Политика Асад рассказал о проблемах восстановления Сирии Президент Сирии Башар Асад заявил, что не ждет быстрого возвращения на родину уехавших за годы войны сирийцев и скорого начала процесса масштабного восстановления страны.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.

Шоу-бизнес Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.

Футбол Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.

Гаджеты ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал Банк ВТБ начал подключать клиентов к сервису приёма бесконтактных платежей на смартфонах. Об этом говорится в сообщении банка.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Президент Боливии ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.

Политика Горбачев отверг обвинения в «сдаче» Восточной Европы Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал обвинения в его сторону о том, что он «сдал Восточную Европу».

Авто Вариаторную трансмиссию получат даже базовые версии Lada Vesta С появлением в линейке модели Lada Vesta версии с бесступенчатым вариатором маркетинговая стратегия «АвтоВАЗа» может измениться.

Общество «Почта России» сократит сроки доставки посылок "Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.

Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

ЖКХ Администрация Бийска ввела режим ЧС из-за накопившегося в городе мусора Режим ЧС введен на территории наукограда Бийска Алтайского края, в котором проживают около 200 тыс. человек, из-за накопившихся в городе твердых коммунальных отходов и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Саратовом Два человека погибли, еще трое госпитализированы в результате дорожной аварии с микроавтобусом в Саратовской области в понедельник утром.